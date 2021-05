Fallo de la Corte, cuidados de salud y más ferrocarriles

Fallo de la Corte

La Corte falló. La autonomía de la Capital Federal ha sido convalidada. Las escuelas en la CABA seguirán educando a nuestros hijos. En este momento de reivindicación de la división de poderes y la vigencia del Estado de Derecho, las voces que se alzan son las de quienes desconocen lo que representan la Constitución y las reglas que imperan en un Estado democrático. No sorprende que los que llevan la voz cantante en las críticas a la Corte sean quienes menos han respetado a las instituciones en el pasado. Es llamativo que el Presidente, siendo profesor en la Facultad de Derecho, desconozca lo que significa un fallo de la Corte Suprema y diga que va a seguir haciendo lo que haga falta. Preocupante.

Gustavo D’Agostino

Cuidados de salud

El Presidente, en una colérica exposición, cuestionó el dictamen de la Corte Suprema sobre la presencialidad de las clases. Lamentó la “decrepitud” del derecho por esa sentencia, y agregó: “Voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y argentinas”. Los más de tres millones de contagiados y más de 65.000 muertos por el Covid nos hacen dudar de lo exitoso de la asistencia hasta ahora, y más aún su continuación.

Adolfo Outes

Covid y oftalmología

Los oftalmólogos compartimos la preocupación por el aumento de casos de Covid y la situación de la ocupación de camas UTI, pero queremos remarcar los siguientes temas importantes de nuestra especialidad: la oftalmología no ocupa camas (los tratamientos y prácticas son ambulatorios). Las clínicas y consultorios, son en su inmensa mayoría monovalentes y no se cruzan con pacientes de otras especialidades. Durante este año de pandemia, y por falta de consulta al oftalmólogo, evidenciamos los siguientes datos: cuarenta por ciento de aumento de pacientes con dolor de cabeza por no tener actualizada su corrección de lentes, aumento de pérdida de visión por afecciones crónicas como glaucoma/maculopatía y el aumento de incidencia de ojo rojo vinculado al Covid. Por todo lo expuesto, sostenemos que las clínicas y consultorios oftalmológicos seguimos atendiendo a nuestros sus pacientes, para cuidar su salud visual y su calidad de vida.

Omar López Mato

Ezequiel Fernández Sasso

Nagorno Karabaj

Con relación a un editorial publicado el 26 de abril, titulado “El genocidio armenio”, quisiera aclarar algunos conceptos que podrían llevar a la confusión de sus lectores. Lamentablemente, leyendo el mencionado artículo de opinión, nos enfrentamos con ciertas acusaciones infundadas contra mi país y la información distorsionada que creo necesario corregir con referencia a los hechos y la realidad.

Primeramente, en alusión a la información distorsionada, deseo aclarar que la República de Azerbaiyán no ha atacado ni ha ocupado ilegalmente el territorio de ningún Estado. En realidad, Azerbaiyán ha liberado el 20% de su legítimo territorio que había sido ocupado por Armenia desde hace 30 años tras una invasión, agresión militar y limpieza étnica perpetrada contra un millón de azerbaiyanos que fueron expulsados de sus tierras de origen convirtiéndose en desplazados internos. Es más: a pesar de que hay muchos ciudadanos de ascendencia armenia hoy en Azerbaiyán, si ningún azerbaiyano vive en Armenia, queda evidente quién tiene una “fobia” contra quién. Otra incorrecta expresión es la modificación con otro nombre o etiqueta al territorio de Azerbaiyán. La comunidad internacional, en pleno, reconoce y respeta la integridad territorial, la soberanía y las fronteras internacionales de Azerbaiyán, incluyendo la República Argentina. La segunda Guerra de Karabaj-La Guerra Patriótica culminó con la liberación de los territorios ocupados de Azerbaiyán, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU de 1993, y no tiene conexión alguna con los sucesos relacionados tras el fin de la Primera Guerra Mundial, que los historiadores deberían investigar sin que se politice y se utilice como un instrumento de la propaganda negra contra Turquía.

Mucho puede escribirse, pero los hechos fácticos y el imperio de la ley conducen a la verdad y la realidad. En esta campaña de la narrativa armenia contra mi país y Turquía, la táctica está focalizada en intentar disfrazar al agresor como víctima. Pero el mundo ha comprendido la responsabilidad de Armenia por la devastación, incluso del patrimonio religioso y cultural, de los territorios liberados de Azerbaiyán durante la ocupación armenia, por las masacres y crímenes que se han cometido contra los azerbaiyanos.

A la cita en el editorial del término “catástrofe humanitaria”, debo entender que se hace referencia a las matanzas y limpieza étnica que las fuerzas armenias perpetraron durante los años 1918 (en Baku, Guba), 1988-1994 (en Karabaj) y 2020 (en Ganja, Barda y Tartar) en el territorio de Azerbaiyán contra los civiles azerbaiyanos. En los hechos, el conflicto de Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán quedó en el pasado. Hoy en día, Azerbaiyán se encuentra en proceso de reconstrucción de sus territorios liberados, trabajando por llevar progreso a la región y proyectando el futuro. Llevar prosperidad a la región es construir una cultura de convivencia y paz, no de agresión.

Rashad Aslanov

Embajador de Azerbaiyán

N. de la R.: LA NACION ratifica las opiniones vertidas en su editorial

Más ferrocarriles

Nadie puede estar en desacuerdo con la importancia de la hidrovía del Paraná, como lo expresó el ministro Guerrero. Sin embargo, se debe deben recuperar los ferrocarriles, que antes de 1950 tenían 30.000 kilómetros de vías transitables, más que toda América Latina junta. La ventaja en todo sentido del transporte por ferrocarril abarataría los costos de la mercadería, que es ciertamente mucho más cara por el transporte por camión. Ciertamente el clan Moyano se opondría con toda su fuerza, pero no hay duda de que es lo que a nuestro país le conviene.

Alberto Rodríguez Coronel

Hisopados en Ezeiza: el Ministerio de Salud se desligó del escándalo de las contrataciones

“Me imagino que se sabrá quién es el responsable de la contratación de estas monotributistas y qué daños ocasionaron en el ingreso de personas enfermas a la Argentina”- Ana María Rossi

“Nunca se enteran de nada”- Roberto Perrone

