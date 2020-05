Coronavirus: el temor a la pandemia complica la reactivación de la economía

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2020

El ingreso a la nueva etapa de la cuarentena coloca al Gobierno en una posición extraña. El anuncio de la cuarta fase hizo visibles los síntomas de fatiga que le provoca extenderla. Lo llamativo es que la más importante de esas manifestaciones sea el consenso sobre el éxito de esa medida para enfrentar la pandemia. En realidad, no existe otro obstáculo para resolver cómo salir de ella. El problema es que las emociones involucradas influyen en el debate para resolver esa contradicción. Quienes le reprochaban a Fernández el enamoramiento de esta norma, ahora se oponen a despojarla de rigidez. Y a iniciar un proceso gradual de flexibilización que rehabilite a la economía de su parálisis. Esa posición es la de una mayoría de gobernadores e intendentes oficialistas.

Kicillof y algunos jefes comunales del conurbano reacios al gobernador podrían configurar un caso testigo de esta transferencia emotiva. Lo que da cierta apariencia de bienestar a la relación entre ellos es el temor a lo desconocido. Ese encantamiento artificial impidió anuncios concretos en la rueda de prensa del viernes, pese a que el gobernador se enfocó en el conurbano. Allí donde "se concentra el 54 % del PBI industrial", dijo. Razón por la que "los intendentes piden abrir industrias: sostienen el empleo."

"De continuar detenidas podría haber problemas de desabastecimiento y de precios", advirtió. Un mensaje que dejó perplejos a sus destinatarios. Varios esperan respuestas relacionadas con el decreto anterior al que se oficializó ayer. No es el único motivo de asombro. En Tres de Febrero se recibió con sorpresa el pedido del gobierno bonaerense para acelerar la entrega de protocolos: las medidas preventivas para poder producir, evitando contagios. Las autoridades municipales le recordaron que desde hace un mes esperan respuesta por 70 firmas preparadas para exportar.

Julio Zamora (Tigre) giró los de Ford y Volkswagen para las plantas de General Pacheco. El pedido podría enredarse con las exigencias de Osvaldo Cáffaro (Zárate) a Toyota. Que los automóviles de sus empleados sean desinfectados en el predio de esa firma: la mayoría se traslada desde otras jurisdicciones. Tigre tiene un muerto por Covid-19 y ocho por suicidio. Sus autoridades sanitarias intentan establecer las causas de esa determinación. Zamora intenta convertir la presión de los sectores productivos sobre los municipios en una oportunidad para recobrar parte de la capacidad de recaudación.

Con una tasa de contagio cada 100,000 habitantes superior a la de Tigre (63), Quilmes (107) sigue ese itinerario. La actividad comercial en Bernal se reabrió antes de los anuncios. Morón (69) aguarda permiso para retomarla. En Pilar (72), Luján (22), Malvinas Argentinas (57), Escobar (51) e Ituzaingó (22), el miedo a la propagación del virus es el argumento para oponerse a la apertura. ¿O a Kicillof? Por consejo de Teresa García, el gobernador recibió a Federico Achával, Leonardo Boto, Leonardo Nardini, Ariel Sujarchuk y Alberto Descalzo.

Kicillof parece más predispuesto a escuchar a la ministra de Gobierno. Un cambio que coincide con la incorporación de Larroque a su gobierno. La primera señal de disconformidad con su gestión de Cristina. La irresolución con los protocolos es parte de esa insatisfacción. García representa a la vicepresidenta en el gabinete del gobernador. El criterio de la recomendación a Kicillof es simple: ampliar los contactos para no limitarlos a los intendentes con los que se siente cómodo. Un círculo concéntrico que se cierra a medida que el Tesoro bonaerense sufre el impacto de la recesión económica.

Es el tema central de la encuesta que la UIA le presentó a Fernández en la reunión que compartió con la CGT. Solo el 2% de 1300 empresas de todo el país no tuvo caída en las ventas. El 70% perdió más de 60 puntos. Casi el total (81%) no pudo cobrar cheques. Más de la mitad no pagó impuestos y pospuso pagos a proveedores. La prioridad fue abonar haberes a sus empleados. La CGT calcula la pérdida de 600.000 puestos de trabajo. Las dos centrales respaldaron la negociación con los bonistas, pero instaron a evitar el default. Lo mismo que la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Armando Cavalieri fue el más vehemente. El sector comercial es uno de los más perjudicados por la cuarentena.

El Presidente dijo: "No me van a torcer el brazo. Voy a cuidar a la gente, que es lo más valioso que tenemos". El enfriamiento de la economía es una de las causas de la pérdida de puestos de trabajo. También, del recalentamiento de la circulación social en el Gran Buenos Aires. Lo que pone a los intendentes en una disyuntiva. Cómo ejercer el poder sin socavar su propia autoridad política. Por eso extreman su natural cautela para aplicar sanciones. El contexto es muy desfavorable a ese tipo de medidas. Reservan esa facultad a restringir las ollas populares. Sospechan que barras y punteros del narcotráfico alentarían el comercio ilegal de droga bajo la cubierta de esa actividad.

Con esa consigna se monitorea a los barrios Betha Ram (Adrogué) y Don Orione (Claypole), de Almirante Brown. Y 9 de Abril y El Jagüel (Luis Guillón), de Esteban Echeverría. De forma paradójica, la mayoría de los intendentes atribuye a la reaparición de ese fenómeno que no haya tenido lugar un estallido.En Quilmes funcionan alrededor de cien en la zona oeste de San Francisco Solano, Quilmes y Bernal. Lomas de Zamora tiene cerca de 300 entre Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Campo Tonghi y los barrios Obrero y El Olimpo. Larroque se reunió la semana pasada con Juan Grabois e Hilda González de Duhalde. El dirigente de la CTEP asiste a la de Villa Itatí (Quilmes.) Con su esposo, Eduardo, "Chiche" apadrina la del Club Atlético Temperley. Es un reconocimiento del ministro a la función social que cumplen las ollas. Muchas suplen las limitaciones de los municipios para proveer servicios alimentarios.

Un vacío cubierto por los movimientos evangélicos nucleados en Aciera y Cáritas. Los canales elegidos por Seamos Uno para distribuir ayuda. Convocada por el jesuita Rodrigo Zarazaga, esa colecta ya entregó 150.000 cajas del millón que prevé hacer llegar a villas del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Contienen 15 kilogramos de productos secos y de limpieza. El doble, y en algunos casos el triple, del contenido de los bolsones que los municipios reparten una vez al mes. El detalle es que los dos envíos cuestan casi lo mismo. Mil pesos. Es decir que la contribución total de las empresas que donaron a Seamos Uno es de mil millones.

El costo de la colecta contrasta con los sobreprecios que paga el Estado por asistir a los más necesitados. El Ministerio de Desarrollo Social no puede reponerse del efecto de esa revelación. La nueva convocatoria a licitación para la compra de alimentos sigue demorada. El oficialismo no ayuda a disipar las sospechas de supuestas irregularidades.El 14 de abril, Fernando "El Chino" Navarro aseguró en Terapia de noticias: "Existen indicios de corrupción". Aunque aclaró que "es la Justicia la que deberá dictaminarlo". El Movimiento Evita no atraviesa su mejor momento. Las declaraciones de Navarro sinceraron el nudo del conflicto con el Frente de Todos: el abastecimiento de provisiones.

Las tensiones tienen otro matiz con la Arquidiócesis de Lomas de Zamora. Un nexo con el Papa. El obispo Lugones se niega a dar misa en templos construidos por el Movimiento Evita. Una disputa ligada a la difusión de la fe que desata habladurías. En ellas, un doble habría sustituido a Lugones en los oficios para disimular ese rechazo. Navarro es quien más insiste en la creación del "albertismo". Corriente política que el Presidente se resiste a prohijar.