Javier Milei dio detalles de los cambios que busca aplicar en la carta orgánica del Banco Central

Este miércoles, el presidente Javier Milei dio detalles sobre la reforma a la carta orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsan desde el Gobierno y que busca devolverle como misión central la defensa del valor de la moneda.

“Lo que permitía la carta orgánica era emitir indiscriminadamente y por cualquier motivo. La consecuencia es obvia: cuando llegamos al poder teníamos una inflación del 1.5 diario... No hay que ser un genio para mirar la dinámica de la inflación“, consideró al respecto de la modificaciones establecidas sobre la ley durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA en 2012 y que ahora la administración mileísta busca derogar.

Para Milei, esa modificación amplió las facultades del BCRA para financiar al Tesoro, debilitó su independencia y terminó justificando una expansión monetaria que alimentó el proceso inflacionario de los años siguientes.

La fachada del Banco Central de la República Argentina Soledad Aznarez

El Presidente puso el foco especialmente en el artículo 3 de la actual Carta Orgánica, que define los objetivos del BCRA. “Vamos a prohibir taxativamente el financiamiento del fisco: va a estar penado por ley. También apunta al Poder Ejecutivo y a los miembros del legislativo que quieran hacer disparates sancionando leyes que no tienen contrapartida presupuestaria", subrayó en diálogo con El Observador.

Por otro lado, se refirió al dato de la inflación en el mes de junio que se conocerá en los próximos días. “Están las expectativas del mercado, que ponen ese número en 2% o ligeramente debajo de dos, lo cual sería una buena noticia”, evaluó y añadió: “Acá lo importante es cómo se mata la inflación y se deja de emitir. Eso es lo que hicimos y tarde o temprano va a bajar. Ese proceso se retrasó por culpa de la política“.

Respecto de cuándo llegará el crecimiento económico a lo “argentinos de a pie”, subrayó que la Argentina está creciendo a una velocidad 5 veces más fuerte que todo el siglo previo. “No se pueden remediar 100 años de hacer la cosas mal en dos años y medio. Es un proceso que demanda tiempo, nada se logra de la noche a la mañana", deslizó.

Noticia en desarrollo