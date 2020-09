El "individualismo delegatorio" en la Argentina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 23:50

¿Qué significa individualismo delegatorio? Hay que distinguir dos aspectos en esta pregunta: El primero es "individualismo", que quiere decir la acción personal, en muchas sociedades, por encima de otros intereses, por ejemplo de los intereses del Estado. En segundo término "delegatorio", o sea, la postergación de las decisiones de una población. Por ejemplo, lo podemos reflejar en frases como la siguiente: "¡Qué horror, alguien debería hacer algo!" Como diciendo, no estoy de acuerdo, pero tampoco tomo ninguna decisión al respecto. Quizá se pueda protestar, pero no se llega a un consenso acerca de ideas básicas para planear un futuro que pueda ser aceptable para todos. Hay excepciones puntuales.

¿En qué condiciones de la sociedad se dan estas alternativas no decisivas? Siempre es en una situación de anomia, es decir de "des-institucionalización". Cuando la sociedad no tiene claro sus objetivos y se presentan dudas sobre su futuro como sociedad o como país, allí aparecen estas dudas no resolutivas que tratan de pasar adelante sin definiciones o consensos.

Ahora bien, seguir estas reglas se puede considerar irracional y esto lleva a que toda la situación social parece volverse irracional, como puede ocurrir en lo político.

Ahora estamos en cuarentena por el coronavirus, así que son tiempos de espera, pero después necesitaremos hacer lo que haya que hacer para encontrarle un destino de grandeza a nuestro país, para lo cual deberíamos estar de acuerdo, todos los argentinos, en los temas esenciales. Esto es difícil, pero tenemos que hacerlo. Recordemos que la inversión bruta interna fija será una de las claves para ese futuro que debería de ser duradero.

Por ello ha sido fundamental llegar a un acuerdo por la deuda externa bajo legislación extranjera. Luego se llegó a un acuerdo por la deuda pública bajo legislación local y podremos ir perfilándonos para un mejor país luego de la necesaria cuarentena. A partir de allí, además de solucionar el problema de la contaminación por el coronavirus, tenemos que enfocar el tema de la inversión, de la cual depende nuestro futuro como nación. Sin esta última alternativa no hay perspectivas seguras para la evolución futura del país. Necesitamos actuar adecuadamente. Con el individualismo delegatorio estamos en una posición difícil pues siempre esperamos una alternativa adecuada para el futuro, Es clave poder actuar ahora y con un sentido lógico en la toma de decisiones.

El tema es que llevamos 10 meses de gobierno y todavía no se encuentra un punto de unión de los diferentes intereses sociales hoy vigentes en la Argentina. Esto puede hacer más difícil la resolución del conflicto del individualismo delegatorio en nuestro país.