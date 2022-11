La batalla contra los alquileres de departamentos a turistas

escuchar

La larga batalla contra los alquileres turísticos en departamentos por medio de plataformas digitales sigue sumando nuevos capítulos. El lunes pasado la Comisión Europea presentó una propuesta para regular el alquiler turístico en plataformas como Airbnb y Boooking y combatir la falta de transparencia que, si entra en vigor, exigirá el registro de todas las viviendas y viajeros y no se permitirá a las plataformas publicar alojamientos sin licencia. Una primera victoria para los hoteleros, aunque todavía falta mucho camino a recorrer.

Los hoteleros hace años que reclaman que se trata de una competencia desleal porque los anfitriones no pagan impuestos ni deben cumplir con las mismas habilitaciones. Los residentes de las grandes ciudades del mundo se quejan porque propiedades antes destinadas a alquileres de largo plazo se volcaron al mercado turístico, que deja mucho más dinero y reduce la oferta habitacional.

La propuesta se va a debatir en el Parlamento y Consejo Europeo y, tras su adopción y entrada en vigor, los Estados miembros dispondrán de un periodo de dos años para establecer los mecanismos necesarios de intercambio de datos. Aunque muchos países ya cuentan con algún tipo de registro a nivel local o regional, todavía son laxos y fragmentados.

Según datos del Ejecutivo comunitario, los alquileres turísticos representan aproximadamente un 25% de los alojamientos para viajeros de la Unión Europea, tras haber experimentado una tendencia creciente durante la pandemia. Las reservas de este tipo de alquileres en los veranos de 2020 y 2021 fueron superiores a las de 2018 y, solo en los primeros seis meses de 2022, se registró un incremento de un 138%.

Un problema global

El problema del alojamiento informal, no registrado, golpea de la misma manera a los destinos turísticos top como Nueva York, París y Barcelona y también a Buenos Aires y otras ciudades del país. “El crecimiento de la oferta de alquileres de corto plazo fue exponencial en los últimos 18 meses en la Argentina. En Buenos Aires hay edificios completos destinados a esta modalidad de alojamiento, que no están registrados. Especialmente creció mucho en zonas de hospitales, por turismo médico.

Una de las tantas protestas en Nueva York contra las plataformas de alojamiento temporario Rick Loomis/NYT

Esta tendencia se replica en otros países; es un problema global”, explica Silvina Ripke, a cargo del Departamento de Actividades Informales de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra). Ripke participa como representante de la Argentina de las reuniones del Foro Global ReformBnB, un movimiento impulsado en 2018 por las entidades hoteleras de diversas ciudades con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos e intercambiar ideas para promover reglas más exigentes en el ámbito de la comercialización online.

Actualmente en Nueva York, por ejemplo, alquilar un departamento por menos de 30 días es ilegal, según la ley. Esto aplica para propiedades completas, pero si se alquila una habitación donde también reside el dueño, está permitido

Varias ciudades fueron pioneras en luchar contra los alquileres temporarios, como Barcelona y Nueva York. Actualmente en Nueva York, por ejemplo, alquilar un departamento por menos de 30 días es ilegal, según la ley. Esto aplica para propiedades completas, pero si se alquila una habitación donde también reside el dueño, está permitido. “En Nueva York la ley funciona a medias. Al principio se aplicó bien, pero ahora se desmadró un poco. En Manhattan está más controlado, pero la oferta de estos alojamientos se trasladaron a las zonas periféricas, donde no se controla. En Barcelona funciona cada vez mejor, pero también se van a las afueras para ofrecer departamentos”, continúa Ripke.

París parece ser la ciudad que mejor logró domar a las plataformas de alquiler. La ley de 2020 impone dos condiciones a los dueños: registrar la propiedad y que no sea alquilada más de 120 días al año. Las propiedades fuera de la ley se clausuran.

En Buenos Aires, según datos proporcionados por el Ente de Turismo local, había hasta octubre solo 350 departamentos registrados como alojamiento temporal. Esta modalidad está regida por la Ley 6255, sancionada en 2019, que tiene la finalidad de regular la actividad de alquiler temporario turístico en la ciudad por medio del registro gratuito de las propiedades. Desde el Ente de Turismo aseguran estar en conversación permanente con todas las plataformas para agilizar el registro de las propiedades y difundir la normativa entre turistas y anfitriones.

“La ley está, pero nadie controla que se cumpla –reclama Ripke-. El órgano de control no hace el ejercicio de controlar. Es muy difícil cuantificar cuántas propiedades actualmente se ofrecen en alquiler, pero son miles y miles y no están registradas. Ya no es una economía colaborativa donde una persona alquila una propiedad, se hizo una nueva unidad de negocio”.

En el interior hay buenos ejemplos de control, aunque todavía falta mucho. Según explica Riepke, en San Martín de los Andes, después de mucho tiempo lograron una ordenanza que agrupa el alojamiento turístico, que incluye los departamentos. “Es un camino de hormiga”, concluye Ripke.

