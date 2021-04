Escuchá la columna como podcast

La educación está de luto en la Argentina. El Presidente, que venía a tender puentes, olvidó la palabra. El Presidente, que te dijo: “Cuando ustedes estén enojados conmigo, no va a haber vallas que me rodeen”, se olvidó de su palabra. El mismo que te dijo que el objetivo era la educación y la salud, cayó en su propia trampa. ¿Acaso el Presidente no sabe que Carlos Zannini fue uno de los vacunados vip, y que ya tiene la vacuna dada, junto con su mujer? Una vacuna que no le correspondía y que la propia ministra justificó diciendo que era personal esencial para la Nación. ¿Sabés cómo se bautizó él mismo para la vacuna? Como personal de salud. Zannini es el que quiere impedir que tus hijos vayan al colegio, aunque no pudo. Porque las jugadas jurídicas también tienen un límite, por ahora.

Ojo, no seamos necios, porque nadie está diciendo que hoy la salud está bien. Hay una criticidad del sistema como pocas veces hemos visto. Faltan camas en el sistema sanitario. Pero que no te vuelvan a mentir como el año pasado cuando te dijeron que era salud o economía y que tampoco te digan falsas antinomias como que lo que le preocupa hoy a la Ciudad son solamente dos semanas de encierro. Que no te vuelvan a mentir con que estamos como Angela Merkel pensando que somos Alemania, porque no los somos. ¿Sabés lo que hizo Merkel en el discurso que citó el Presidente? Fue al Congreso de la Nación para buscar un consenso, no emitió un decreto nacional de necesidad y urgencia, del que se enteraron sus propios ministros por la puerta de atrás.

¿Dónde está el ministro de Educación, Nicolás Trotta? ¿Cuál es la justificación técnica que tiene para explicar por qué volvemos a usar el delantal blanco para bajar la educación y no para honrar a Sarmiento? Acaso en 2020, ¿todas las localidades tenían que estar cerradas 46 semanas? ¿Puede la Unión Europea ser un paralelo, cuando los niveles de pobreza de nuestro país son del 46%? Que no te vuelvan a confundir: hoy la educación está de luto.

El Banco Mundial a nivel internacional estima pérdidas de 10 billones de dólares en ingresos de por vida para esta generación. En países como el nuestro estamos sumidos en una pelea política donde no todo es lo mismo: 18 minutos le bastaron al presidente Fernández para una suma de contradicciones. La situación sanitaria es crítica y nadie es necio. Los médicos se esfuerzan y nadie lo saca de contexto, señor Presidente, usted lo ha dicho por cadena nacional, no hubo un corte ni una edición. Aunque pidió disculpas y eso también vale.

¿Qué te enseñan en el colegio? Por qué los colectivos, que pelean por determinadas luchas, no dicen que la escuela es el único lugar donde se previene a los chicos de las adicciones, el único sitio que saca a los más vulnerables de situaciones de violencia o abusos. La escuela es el único lugar... aquel espacio donde los maestros y las maestras del bien, que quieren trabajar, honran la palabra y el fondo de lo que decía Sarmiento.

Las cacerolas sonaban hoy como nunca en la ciudad de Buenos Aires, porque una de las cosas que nos enseñaron en el colegio es que lo importante de la palabra es honrarla con hechos y ya estás harto y harta de mentiras. ¿Acaso nadie de aquellos que defienden la virtualidad se dio cuenta de que el año pasado los casinos y bingos abrieron antes a través de un decreto, donde privilegiaban que te juegues un pleno, mientras que encerraban a los chicos?¿Puede que las palabras arbitrariedad e improvisación sean lo que te enoja? ¿No hubiera sido distinto si en el marco de un consenso te explican la situación y te dicen que el sistema de salud está muy complicado? ¿Qué va a pasar después del día 15?

Eso es lo que le pasa a la sociedad Argentina hoy, no son los quince días. Que no te mientan de nuevo diciéndote que son necios los porteños, que somos unitarios vs. federales, que los que queremos que haya educación no creemos en la salud o que no sabemos del esfuerzo desmedido que están haciendo los médicos, las enfermeras en un sistema que está colapsado.

Lo que queremos es que dejen de mentirte. Tuve la oportunidad de crecer porque pude estudiar. Estudiar te permite ser más crítico, te permite entender, tener valores, saber qué está bien y qué está mal. Y la presencialidad es importante. Por último, cito a Domingo Faustino Sarmiento: “Hombre, pueblo, Nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela”.