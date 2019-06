Edición fotográfica: Dante Cosenza Fuente: AFP - Crédito: Prakash Singh

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019

VARANASI, India.- La actitud contemplativa de tres de estos cuatro hombres no permite dilucidar que en realidad están trabajando. Tienen a su cargo la demolición de esta construcción, cuyo terreno luego se utilizará para edificar un corredor hacia el templo de Kashi Vishwanath, en Varanasi, India. Así, sin más, lo antiguo debe ceder ante lo moderno y resignarse a desaparecer. Cuando se trata de cuestiones materiales, ese movimiento de abandono del pasado para avanzar hacia el futuro está corporizado y, por lo tanto, se ve el proceso, a veces más pausado, a veces más abrupto, pero perceptible al fin. En cambio, cuando estos desplazamientos no son palpables a través de los sentidos, porque tienen que ver con etapas que concluyen en la vida, es difícil trasmitir que uno está atravesando una silenciosa demolición que, si bien puede dar lugar a un período más auspicioso, no por eso deja de ser una pérdida. Y como tal, duele.