Nadie los votó para que mueran con las botas puestas

El grito de guerra –vamos a vender hasta el último dólar– hace acordar a la trágica altanería del general George Armstrong Custer, a punto de librar y perder la legendaria batalla de Little Bighorn y dispuesto a disparar hasta la última bala antes de rendirse o perecer. La película sobre ese histórico combate que ganaron los sioux y no los soldados del Séptimo Regimiento de Caballería romantizaba un poco al general Custer –al menos lo salvaba de su arrogancia– y se llamaba significativamente “Murieron con las botas puestas”. Se lo recuerda no como un acto heroico, sino como un pecado de temeridad y como una estrategia suicida. Es de esperar, por el bien de todos los argentinos, que la analogía no refleje tan fielmente el desenlace de esta situación tormentosa, signada por una preocupante crisis cambiaria que demuestra las limitaciones del programa de estabilización, unas inconvenientes bravuconadas del ministro de Economía, una yerma política desplegada por Javier Milei para detener la hemorragia de su credibilidad y una desvergonzada operación destituyente de algunos kirchneristas, que siguen los oscuros deseos de Cristina Kirchner: “El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

Para explicar la naturaleza emocional del suspenso, Alfred Hitchcock solía contar una escena: dos personajes intercambian banalidades sentados a una mesa, y la cámara muestra que debajo hay escondida una bomba de relojería y que faltan pocos segundos para que explote. La táctica del suspenso radica en que el público se desespere porque los personajes no advierten que van a volar por los aires y en ponerlo tan nervioso que, en su impotencia, hasta les grite desde la butaca y desee saltar directamente dentro la pantalla para salvarlos. Muchos economistas de alto nivel sienten la misma clase de impotencia y cuidan cada palabra que dicen, ya no por miedo a las guerrillas digitales sino por el temor a los mercados. Que no le creen al presidente más promercado de la historia, por la simple razón de que sus repetidos pronósticos resultaron fallidos, su esquema monetario es defectuoso y sus voceros no hacen más que transmitir negación y atizar inconscientemente el pánico.

El León deberá reinventarse a sí mismo, cultivar la humildad, abrir la cabeza y detener toda sangría