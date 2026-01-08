La operación militar de Estados Unidos en Venezuela dejó al descubierto, sin proponérselo, un hábito jamás explorado del círculo cercano de cada argentino: la hora de despertarse un sábado de enero. La noticia afectó a cada cual de una forma diferente, ya sea tanto por lo impactante de la noticia en sí como por la espectacularidad de las imágenes o por el vínculo que alguno podría tener con los venezolanos radicados en el país. Entonces los WhatsApp se activaron y llegaban los mensajes de amigos y familiares con los links de los sitios de noticias (esperemos que hayan sido de LA NACION), con videos, con fotos y, hay que decirlo, con memes (porque la ocurrencia nacional jamás duerme). Y ahí fue donde más de uno reparó en el reloj despertador de su círculo íntimo: los mensajes caían y eran respondidos, aunque fueran las 8 o 9 de la mañana de un apacible sábado de enero en Buenos Aires. Dicho de otra forma: qué temprano se levanta la tía, o tal o cual amigo, o un hermano o la novia un sábado a la mañana. O, también, qué tarde que lo hacen, porque no faltaron los mensajes enviados en los primeros instantes de la mañana del sábado y respondidos al mediodía, con sorpresa, y con la respuesta: “Recién me levanto, ¿qué pasó?”.