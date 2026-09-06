1000 días de Javier Milei: los logros, las crisis que lo marcaron y los déficits

Mil días pasaron desde el 10 de diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió como presidente y desembarcó en la Casa Rosada por primera vez. Tras el amplio triunfo sobre Sergio Massa en el balotaje, Milei llegó al poder como un outsider, con marcada minoría parlamentaria, sin gobernadores propios ni partido y con un equipo todavía en formación.

Más de dos años y medio después, y tras aplicar un fuerte ajuste en las cuentas públicas, se registraron logros económicos, con la reducción de la inflación, la baja de la pobreza y el alcance del superávit fiscal a la cabeza de la lista, pero en un esquema que aún muestra fuertes deudas a nivel de salarios y empleo.

En el Congreso, Milei mostró capacidad para formar alianzas y tender acuerdos con opositores aliados -incluso con gobernadores peronistas, a tiro de fondos-, que le permitieron aprobar reformas estructurales.

En 2025, el Gobierno atravesó un trance complejo cuando perdió las elecciones bonaerenses de septiembre y se complicó su frente legislativo y económico, pero con el auxilio financiero de los Estados Unidos y una revisión de la estrategia logró imponerse en los comicios nacionales de octubre, un gran espaldarazo para el Presidente, que devolvió la estabilidad.

Sin embargo, desde marzo a junio de este año sufrió un fuerte desgaste político con el caso Adorni, el escándalo de corrupción más dañino para la imagen de Milei en lo que va del Gobierno.