El Gobierno celebró la caída de la pobreza en el segundo semestre de 2025: fue del 28,2%

La pobreza se ubicó en el 28,2% para el segundo semestre del 2025, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Se trata de una baja interanual de 9,9 puntos respecto del segundo semestre de 2024. En igual período había sido de 38,1% y en el lapso de seis meses previo había registrado 31,6%.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, fue de las primeras funcionarias en celebrar el dato. “La pobreza continúa descendiendo. Se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, lo que significa una baja interanual de 9,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2024. Asimismo, la indigencia también mostró una baja interanual, ubicándose en 6,3%, frente al 8,2% del segundo semestre de 2024″, escribió en X.

La pobreza continúa descendiendo.



La pobreza en Argentina se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según la medición publicada por el @INDECArgentina, lo que significa una baja interanual de 9,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2024.… pic.twitter.com/aeJEgrlfyN — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 31, 2026

Le siguió Luis Caputo, ministro de Economía, quien destacó que se trata de “la pobreza más baja en más de 7 años”. “En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%. Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9 y 1,9 puntos porcentuales”, precisó el titular del Palacio de Hacienda, en línea con el posteo de Pettovello.

“En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7 y 11,8 puntos porcentuales, respectivamente. La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018″, precisó Caputo a continuación.

Y completó: “La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inicio de la gestión”.

LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS.



✅En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%

✅Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9 p.p. y 1,9 p.p.

✅En relación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 31, 2026

Lo secundó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El exsecretario de Comunicación y Medios enfatizó asimismo en que se trata de “el registro más bajo [de pobreza] de los últimos 7 años” y cerró con su característico “fin”.

Igual de escueto fue el presidente Javier Milei al pronunciarse sobre el porcentaje difundido por el Indec: “La pobreza sigue bajando. Dato, no relato. MAGA (Make Argentina Great Again)”. Luego, en respuesta a una publicación de Capital Humano, sumó un “TMAP” (Todo Marcha Acorde al Plan).

LA POBREZA SIGUE BAJANDO.

Dato no relato.

MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

La baja en la pobreza e indigencia es otra buena noticia para la administración Milei, luego de haber recibido con euforia el viernes pasado la de que la Justicia de los EE.UU. fallara en favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF –por la que había sido condenada en primera instancia a pagar US$16.000 millones–.

Será crucial, de todos modos, seguir de cerca la evolución de ambos parámetros, en un contexto en el que desde hace al menos seis meses, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total crecieron por encima de la inflación y en el que los salarios aún se encuentran por debajo del nivel de fines de 2023.