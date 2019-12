"Hay que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares" Crédito: La cornisa

El presidente Alberto Fernández aseguró anoche que los argentinos deben "terminar" con la costumbre de ahorrar en dólares. En una extensa entrevista que concedió al programa La Cornisa, que se emite por América TV, el jefe del Estado se refirió al paquete de emergencia que aprobó el Congreso y defendió su decisión de fortalecer el cepo cambiario y colocar un impuesto para cuidar las reservas.

Durante el reportaje con el periodista Luis Majul, el primer mandatario dejó varias definiciones. Habló sobre su vínculo con Cristina Kirchner, la situación de los exfuncionarios que están presos, las facultades que le da la ley de emergencia y la suba de retenciones (recordó el conflicto por la 125).

1) "Hay que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares"

Fernández se refirió al impuesto del 30% para las compras en moneda extranjera, que impacta en el turismo. "Lo que tiene que saber la gente que viaja para esparcimiento es que hoy en día el dólar es un bien escaso. Como no hay en la Argentina, tiene que estar muy caro. No es que quien importa insumos tiene que pagar el impuesto. Es para el que usa los dólares para viajar, para hacer turismo, para ahorrar en dólares", dijo, y afirmó que hay que "terminar la práctica" del ahorro en divisas extranjeras.

2) "Yo aprendí de la 125"

Acerca del malestar del campo por la actualización del sistema de retenciones, el Presidente dijo: "Lo único que hicimos fue actualizar lo que Macri dejó sin actualizar. Yo aprendí de la 125. Dije que segmentemos para que no todos tengan el mismo peso, para que el pequeño productor no tenga que pagar lo mismo que una cerealera. Ese error dos veces no lo cometo. Las retenciones son muy importantes porque nos permiten hacernos de dólares para hacer frente a las obligaciones".

Y prometió que no subirá las retenciones más allá de los tres puntos que le concedió el Congreso. "No puedo porque tengo un tope de 33 puntos. Lo único que estoy subiendo son tres puntos porque el resto lo puso Macri. Yo no puse nada", dijo.

"La Argentina se quedó con tan pocos dólares que Macri, antes de irse, fijó un cepo muy necesario. La Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares. De otro modo, es imposible pensar en hacer frente a las obligaciones que el Estado ha asumido", amplió el jefe de Estado.

3) "Cristina cambió"

La relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner también fue parte de la conversación. En línea con su discurso durante la campaña, Fernández destacó la estrategia de la expresidenta y reiteró que ya no es la misma que cuando él la criticaba con dureza en los medios. "Cristina cambió. Si ella no hubiera cambiado yo no sería presidente. (...) Ella estuvo muy enojada conmigo y fue ella la que me propuso ser presidente. Ella cambió", dijo.

4) "Estuvieron presos sin condena, debieron haberlos liberado hace cuatro años"

Fernández respondió además sobre la situación de los exdirigentes kirchneristas que estuvieron detenidos y fueron liberados. "No tengo nada que ver, es una decisión de los jueces. Así funciona la Justicia. Estuvieron presos sin condena. Debieron haberlos liberado hace cuatro años", expresó.

5) "Las facultades que me están dando son para administrar caos"

El Presidente admitió, además, que la ley aprobada el viernes prevé que el Poder Ejecutivo puede ampliar las emergencias vigentes, por lo que una vez que se cumplan los seis meses Fernández puede extenderlas aún más. "Sí [puedo extenderlas]. Las facultades que me están dando son para administrar caos. Tema que tocamos es un problema. Sobre cómo yo ejerza estas facultades voy a tener el control social", sostuvo.