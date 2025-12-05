Vuelos rasantes de los F-16 en Buenos Aires: este es el recorrido sobre el espacio aéreo de la Ciudad

El Ministerio de Defensa coordinó una exhibición aérea de los cazas F-16 sobre el centro porteño para este domingo por la mañana. La escuadra de aviones supersónicos cumplirá un patrón de vuelo diseñado para permitir el avistaje público de las unidades que se incorporan al sistema de defensa nacional. Esta maniobra precede al acto formal de recepción de la flota que tendrá lugar en la provincia de Córdoba.

Cuál será el trayecto de los aviones sobre la Ciudad

La cartera de Defensa detalló el itinerario exacto que seguirán las aeronaves durante su paso por el Área Metropolitana de Buenos Aires: la escuadrilla de aviones de combate ingresará al espacio aéreo porteño desde el sector noroeste. Las unidades proceden directamente del Área Material Río Cuarto, su base de operaciones inicial en la provincia de Córdoba.

Los vecinos podrán observar el paso de las aeronaves entre las 8 y las 8.45 de este domingo Min. de Defensa

El esquema de vuelo establece una altura de 600 metros para el desplazamiento de las máquinas. El recorrido incluye un pasaje sobre el Río de la Plata y avanza hacia el corazón de la ciudad. Los F-16 sobrevolarán puntos neurálgicos como la Casa Rosada y el eje de la Avenida de Mayo hasta alcanzar la plaza Miserere. El trazado de la exhibición contempla también el paso por el espacio aéreo correspondiente a la avenida 9 de Julio.

Las autoridades establecieron una ventana horaria específica para esta actividad. Los vecinos y visitantes de la ciudad podrán observar el despliegue de las aeronaves entre las 8 y las 8.45 de este domingo. Desde el ministerio explicaron la intención de que los ciudadanos presencien el movimiento de estas máquinas que simbolizan un cambio en la capacidad disuasiva del país.

La ceremonia oficial de recepción

El presidente Javier Milei encabezará el acto formal de incorporación de los aviones tras la exhibición en Buenos Aires. La ceremonia se desarrollará este mismo domingo a las 9 en las instalaciones del Área Material Río Cuarto. Esta unidad de la Fuerza Aérea Argentina funcionará como el centro de operaciones para la presentación oficial del material.

El ministro Luis Petri recibió este viernes las primeras seis máquinas en la provincia de Córdoba Ricardo Pristupluk

Las seis aeronaves tocaron suelo argentino este viernes. El ministro de Defensa, Luis Petri, recibió las unidades en la base cordobesa. El funcionario destacó el arribo de la flota como un hito estratégico. Petri remarcó la importancia de consolidar la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y el fortalecimiento de la defensa del espacio aéreo nacional con esta incorporación.

Características técnicas y equipamiento

El lote que llegó al país se compone de seis aviones de combate. La formación incluye cuatro aeronaves biplazas y dos monoplazas. Este grupo representa la primera entrega de un total de 24 aviones adquiridos al Estado de Dinamarca. La operación completa implicó una inversión total de 650 millones de dólares.

El Ministerio de Defensa brindó detalles sobre las especificaciones técnicas de la flota. Las unidades cuentan con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. Los técnicos sometieron a estos aviones a un proceso de modernización. Esta actualización permite equiparar sus prestaciones a las de los cazas de cuarta generación. Las mejoras incluyen innovaciones recientes en sensores y capacidades para el intercambio de datos.

Las unidades mantendrán una altura de 600 metros durante su trayecto por la zona metropolitana Min. de Defensa

La configuración actual de los F-16 les permite operar en entornos centrados en redes. Su diseño contempla una elevada capacidad de supervivencia gracias a la incorporación de sistemas avanzados de guerra electrónica. El paquete de armamento disponible otorga a estas unidades un perfil competitivo en el campo de batalla moderno.

Las autoridades castrenses definen la operatividad de estos aviones como una verdadera capacidad “multirol”. Esta característica faculta a las aeronaves para ejecutar una amplia variedad de misiones. Entre las tareas posibles figuran la defensa antiaérea y la supresión de defensas enemigas. También pueden realizar operaciones de ataque marítimo e interdicción aérea.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariano De Vedia.