A contramano de Vidal, un exfuncionario de Macri está a favor de la legalización de marihuana

Tras las controversias generadas por las declaraciones de María Eugenia Vidal en torno al consumo de marihuana, quien se expresó sobre el asunto en las últimas fue el exsecretario de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein. El médico, que compite contra la exgobernadora en la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad, se manifestó a favor de avanzar en un esquema de abandone el castigo punitivo actual.

“ Estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana para consumo persona l con un marco regulatorio claro. No comparto la liberalización sin normas adecuadas”, afirmó Rubinstein, en el marco de un picnic con más de 50 jóvenes en Parque Thays.

El precandidato a diputado nacional por la lista interna Adelante Ciudad puso, de todas formas, reparos a la propuesta esbozada desde el Gobierno. “Abordar la situación de las drogas o de la vida sexual con frivolidad, como hace el Frente de Todos, es lo opuesto a lo que le debemos ofrecer como Estado a los chicos y las chicas”, apuntó. Y agregó: “Tenemos que trabajar en más y mejores oportunidades de trabajo o educación”.

El médico sanitarista se diferenció así de María Eugenia Vidal, quien en distintas entrevistas televisivas puso en duda la necesidad de debatir la legalización en la actualidad. “Son temas como el aborto y otros donde uno no vota partidariamente sino como piensa en los términos de sus convicciones, pero no sé si son los temas de urgencia”, explicó, luego de afirmar que este forma parte de uno de los “temas no saldados”.

En este sentido, la precandidata a diputada nacional ya había expresado su rechazo a la forma en que el Frente de Todos aborda la cuestión, un punto en el que Rubinstein también coincidió. Para Vidal, “el problema es el narcotráfico”, y enfatizó que “desde la Casa Rosada todo se banaliza”.

“Alberto y el Gobierno tiran la idea del proyecto de despenalización para no discutir lo que en verdad le importa a los jóvenes y lo que no pueden responder, que hay un problema de escuelas cerradas desde hace un año y medio, que hay un problema de trabajo y que hay un problema que los dejaron encerrados a los jóvenes”, señaló días atrás al canal TN.

La exgobernadora corrigió sus declaraciones iniciales que habían desatado una fuerte controversia. “ Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado, con amigos, tu pareja o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela”, había planteado.

Sin embargo, más tarde, dijo que estuvo equivocado pensarlo “en términos de barrios”, aunque mantuvo su postura de que “no es lo mismo consumir recreativamente en un contexto donde tenés contención y un proyecto de vida, más allá de qué barrio sea, que consumir en un contexto de vulnerabilidad”.

LA NACION

