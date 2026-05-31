Denuncian un ensañamiento contra Jaime Smart por la sexta condena perpetua recibida a los 92 años

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia expresó su preocupación y malestar por la sexta condena prisión perpetua contra el doctor Jaime L. Smart, dictada por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, en una causa por violaciones a los derechos humanos, ante hechos ocurridos hace unos 50 años.

Smart, que fue juez federal en lo penal y ministro de Gobierno bonaerense, tiene actualmente 92 años y recibió seis condenas perpetuas, de las cuales solo una se encuentra firme. Cumple por su estado de salud prisión domiciliaria.

“Jaime Smart es inocente y lo saben hasta sus verdugos. Pero en la Argentina la inocencia es un detalle irrelevante cuando se trata de la guerra civil que el terrorismo desató”, expresa la declaración de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que firman su presidente, el doctor Alberto Solanet, y su secretario, Juan Vergara del Carril.

Al referirse a los procesos judiciales que se siguen abriendo contra exmagistrados y exfuncionarios civiles que actuaron en los años 70, la entidad señaló que en la Argentina ser inocente es apenas una contingencia menor. “El ensañamiento contra Smart no es casual, es un mensaje mafioso; combatir al terrorismo desde el derecho es tan “insolente” como hacerlo con las armas”, expresó la institución.

“Que lo condenen por haber sido ministro del gobierno bonaerense es un subterfugio barato, un disfraz ideológico. Las sentencias que soportó no nacen de pruebas, sino de la necesidad política de fabricar culpables”, asegur´p la asociación de abogados.

Jaime Smart, el primer ex ministro civil condenado en causas de lesa humanidad Archivo

Y prosiguió: “Los jueces, cómplices de la subversión, reemplazaron la evidencia por el delito de pertenencia institucional, un clásico de los tribunales nazis o soviéticos que se repite, sistemáticamente, en los inconstitucionales juicios de lesa humanidad vernáculos”.

La entidad insistió en que Smart no fue condenado por lo que hizo -acusaciones falaces y sin pruebas- sino “por lo que fue, juez de la Cámara Federal en lo Penal, la misma que procesó a 1256 terroristas y demostró que, con respaldo político, se podía derrotar al terror sin recurrir al terror”.

Recordó que el desenlace de lo sucedido es conocido, al mencionar la gestión de Héctor J. Cámpora, la amnistía y liberación de asesinos, el asesinato del juez Quiroga y la guerra revolucionaria contra la república. “Si Dios le da vida a Smart, seguirá siendo arrastrado a los tribunales donde jueces prevaricadores, fiscales militantes y testigos falsos dictarán sentencias prefabricadas”, se afirma en la declaración.

Tras señalar que “cada condena contra Smart es una campana fúnebre que repite, una y otra vez, el asesinato del juez Quiroga”, sostuvo que no se trata de fallos, sino de “epitafios disfrazados de sentencias, rituales de persecución que perpetúan el crimen bajo la máscara solemne de la justicia”.

Finalmente, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia concluyó que “el verdadero propósito es claro, escarmentar, borrar la evidencia de que la Justicia, en manos de hombres rectos, pudo haber sido un muro contra la barbarie. Pudo evitar el baño de sangre y las secuelas de venganza e hipocresía que hoy se exhiben como trofeos”.