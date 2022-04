A Gabriela Cerruti le preguntaron si el Gobierno ratificaba a Martín Guzmán en el cargo y dijo: “No comentamos opiniones”

La conferencia de la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, tuvo hoy pocas definiciones. En medio de las críticas que referentes de peso del kirchnerismo hicieron en los últimos días al ministro de Economía, Martín Guzmán, la vocera evitó dar precisiones sobre el futuro del funcionario que negoció ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) denostado en el espacio conducido por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Incluso, cuando le preguntaron si el Gobierno ratificaba en el cargo a Guzmán, la portavoz se limitó a responder: “No comentamos opiniones”. Así minimizó los cuestionamientos kirchneristas, que tomaron más virulencia en la escena pública esta semana, en voz del secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque, y de la senadora nacional Juliana Di Tullio.

“Son opiniones, las tomamos como opiniones y no comentamos opiniones”, fue la primera respuesta de Cerruti ante el tema. Entonces, se dedicó a enumerar las distintas variables que influyen en un momento de “crecimiento inédito” para la Argentina, “tal vez el más alto de América Latina”, en un guiño para Guzmán.

También con sutileza le hizo lugar a un planteo que suena con fuerza en la terminal K, donde piden acelerar medidas redistributivas para que la reactivación llegue a los sectores bajos y medios. “El Gobierno está concentrado en sostener el crecimiento y hacer que sea con redistribución, en un momento en que después de la pandemia y durante la guerra hay un shock en un mundo cada vez más injusto. La Argentina tiene que hacer que el crecimiento se transforme en redistribución de una manera igualitaria. Ese es el eje de la política del Gobierno, estamos concentrados”, afirmó Cerruti.

Sin embargo, en ningún momento la vocera respondió específicamente si el presidente Alberto Fernández sostendrá en el cargo al ministro y tampoco si creen que esta catarata de reclamos para Guzmán debilita su figura. “Son opiniones y las tomamos como opiniones”, insistió la portavoz, que anticipó que esperan una inflación en abril “un poco más baja” que la de marzo, que fue de 6,7%.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández Rodrigo Néspolo - LA NACION

Una postura similar tomó Cerruti cuando fue consultada por un supuesto pacto entre Fernández, Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para articular el Consejo de la Magistratura. Pese a que el radical se encargó ayer de negar en duros términos esa información publicada por el diario Clarín, que le generó ruido interno con sus socios de Juntos por el Cambio (JxC), la vocera deslizó: “No confirmo ni desmiento reuniones del Presidente. No sé en particular esa reunión. Entiendo que el mismo JxC y Morales dio las explicaciones que tenía que dar”.

Los folletos de Morón y la violencia en Rosario

Por otra parte, y después de la polémica que se generó por un folleto distribuido por la Municipalidad de Morón sobre el consumo de drogas, Cerruti dijo que la lucha contra las adicciones y los consumos problemáticos “es una preocupación central del Gobierno” y contó que se incluirá esta temática en el recientemente anunciado Programa Integral de Salud Mental.

“Podrán discutir si el folleto estaba mejor o peor hecho, pero era en el contexto del municipio. Y nos parece fuera de lugar que se digan las cosas que caen mejor en los medios y no las políticas que son más efectivas para la gente”, planteó como una crítica a la oposición. A su vez, expresó que en el Gobierno están “completamente seguros y no entran en debate” de que con la persecución y el castigo a los consumidores no se soluciona el problema.

"Tomá poquito": el mensaje a los jóvenes de la Municipalidad de Morón

También habló sobre el recrudecimiento de la violencia derivada del narcotráfico en Rosario y respondió al pedido del diputado nacional cambiemita y santafesino, Gabriel Chumpitaz. “El Gobierno no va a sitiar la ciudad de Rosario, es anticonstitucional”, le dijo la portavoz, después de que el legislador hiciera ese planteo. Comentó además que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, está en contacto con el gobernador peronista Omar Perotti para “colaborar”.

Renta inesperada y boleta única

En tanto, no dio un plazo para la implementación del impuesto a la renta inesperada, pero dijo que serán “un grupo pequeño de empresas” las afectadas por ese nuevo gravamen que impulsa Guzmán, a la vez que evitó dar la opinión de la Casa Rosada sobre la implementación de la boleta única, un proyecto que apoya una mayoría opositora en el Congreso y que se tratará el próximo jueves al mediodía.