Interna feroz: el ministro más señalado por Cristina Kirchner pide más gestión y menos “conventillo”

Como oleadas más frecuentes y pese al respaldo de Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, prefiere ignorar los ataques que buscan propinarle desde el kirchnerismo más duro a pesar de que los mismos se intensificaron -con figuras cercanas a Cristina Kirchner o a La Cámpora que responde Máximo Kirchner- en los últimos días luego del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del rebrote de la inflación en el país.

Sin embargo, en el quinto piso del Palacio de Hacienda se defienden. “La gente vota a un Gobierno para que les solucionen los problemas, no para hacer un conventillo”, contaron a LA NACION y señalaron que el economista se enfoca -tras su vuelta de Estados Unidos- fundamentalmente en la gestión. Su foco hoy está principalmente en los problemas derivados del conflicto en Europa del Este (el precio de la energía) y en la inflación. La alusión al voto no es aleatoria. “No lo votó nadie”, dijo ayer el camporista Andrés Larroque, hombre de confianza de la vicepresidenta. Hoy, el ministro de Axel Kicillof volvió a embestir: “No puede pasar que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía”.

La senadora Juliana Di Tullio, un alfil de Cristina Kirchner, se sumó. Dijo que el economista “no distribuyó nada” y dio a entender que el funcionario que responde a Alberto Fernández debería dejar su cartera. “Los servidores públicos se ubican. Si vos le serviste a la mayoría del pueblo argentino, te aplaudimos todos, fantástico. Pero cuando vos no le serviste a la mayoría del pueblo argentino, lo que uno espera son actitudes un poco menos individualistas”, planteó.

Guzmán se presentó hoy en el el encuentro realizado por IDEA “Experiencia IDEA Transformación Energética” y envió señales al sector privado, que encuentra en Guzmán la racionalidad que no halla en los referentes cercanos a la vicepresidenta. El apoyo al ministro de Economía es primero temor al avance de Cristina Kirchner en materia económica.

“Esperamos en los próximos días avanzar en ciertas modificaciones de regulaciones de capital para la energía. Es necesario facilitar los flujos de inversión externa directa al sector en la Argentina”, indicó el ministro en una señal a los petroleros. Ayer, se había reunido en el Ministerio de Economía, con el titular de la CGT, Héctor Daer, y con sindicatos del petróleo para repasar con los trabajadores la realidad del sector energético. “La clave para acelerar el desarrollo del sector energético es que haya un escalamiento significativo de la inversión”, agregó.

El ministro comenzó además un furioso raid en encuentros entre empresarios para fortalecer el apoyo entre el círculo rojo. Además de un encuentro con la Unión Industrial Argentina (UIA) el martes pasado; y de su presencia en IDEA, hoy, estará mañana en Pulso (un evento del diario Río Negro), y el viernes cerrará un evento exclusivo en el Llao Llao. La semana que viene será el único orador en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Hotel Alvear.

El ministro trabaja también con la Anses para que los bonos para trabajadores informales y cuentapropistas puedan ser pagados “a tiempo” (la camporista Fernanda Raverta es la encargada de hacer los cruces de información para seleccionar a los beneficiarios finales). Esa ayuda social anunciada con Alberto Fernández se oficializó hoy en el Boletín Oficial.

La respuesta en Economía

En Economía afirmaron que ministro no repara en las agresiones. “A los argentinos no les interesan estas discusiones, que no son discusiones sino embestidas personalistas sin argumentos”, esgrimieron con dureza. La misma que ya había mostrado Guzmán, antes de viajar a Washington, con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

En esos pasillos estimaron que Guzmán sabe que tiene un rol fundamental. “Gastar tiempo en responder no tiene sentido porque no ayuda a la Argentina. Sería responsable que todos los funcionarios ocupen su tiempo gestionando”, esgrimieron. Guzmán piensa “en trabajar para la Argentina”, lo defendieron. Lo demás, aclararon, es “anecdótico”.