“A lo grande, como nos merecemos”. Fiesta D-Lirio: así fue el majestuoso aniversario del sindicato de peajes que montó Facundo Moyano

Facundo Moyano convocó el viernes a sus 3000 invitados en Costa Salguero, el famoso predio junto al Río de la Plata que supo ser un centro de hisopados. El motivo eran los 16 años del Sindicato de los Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa), que volvía a celebrar su aniversario tras la pandemia, y ya estaba todo preparado para lo que sería una majestuosa noche, a la que le puso un nombre: “Fiesta D-Lirio”.

No faltó nada. La mesa de fiambres, las pantallas LED, los juegos de luces, los equilibristas y los shows de los músicos que más suenan en este momento se entremezclaron también con funcionarios, gremialistas y personalidades que no pararon de bailar y cantar. Hasta hubo un lugar preparado específicamente para tomarse fotos junto al nombre del evento escrito en violeta, entre lo que simulaban ser frondosos árboles, para después instagramearlo. Incluso, un sector VIP.

Facundo Moyano celebró el 16 aniversario del Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines junto a María Florencia Cabañate, la secretaria general del gremio Instagram

Con el suspenso necesario para que explote después su música, mientras todo quedaba registrado en los teléfonos celulares, comenzó el show del DJ Fer Palacio, el más popular entre el público joven, que lo llama “Ferpa”.

El remix del tema Ya no más que hizo este hombre de 31 años, figura del verano en la costa atlántica y con 1,2 millones de seguidores en Instagram, sonó después de la espera para despertar los gritos desenfrenados de un público entre el que estuvo en algún momento de la noche el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El encargado de presentar cada número fue uno de los conductores más reconocidos. “La está rompiendo en el teatro, la está rompiendo en la tele, con nosotros: Jey Mammon”, lo anunciaron, para que después cada alocución suya fuese vitoreada por todos los asistentes. “Alta noche, alta fiesta. Sé que tiene un nombre, esta es la primera vez que la fiesta del sindicato tiene un nombre y el nombre es D-Lirio. Esta noche va a ser a puro delirio, después de dos años y cuánto tiempo que no hay fiesta”, arengó Mammon. “Hoy explota todo, hoy rompemos todo”, sumó.

Fue el presentador quien se encargó de dirigir los siguientes shows: el del creador de la cumbia 420, L-Gante, y el de La Konga, la banda de cuarteto más escuchada en las plataformas digitales. “Gracias por venir a la fiesta, tu humildad es increíble. Sos un gran artista popular”, le agradeció Moyano a L-Gante después en sus redes.

Gabriel Katopodis, María Florencia Cabañate, Facundo Moyano y Daniel Scioli en el evento Instagram

Pero no todo fue baile. Al escenario también llegó la dirigencia de Sutpa comandada por la moyanista María Florencia Cañabate, la secretaria general del gremio desde el año pasado. “Todo esto es de ustedes y para ustedes”, dijo para comenzar su discurso, vestida de negro y con zapatos stilettos. Mientras los afiliados cantaban “con Sutpa no se jode” y en la pantalla se reflejaba el slogan “somos hechos”, ella sostuvo: “No nos quedamos en palabras, porque somos consecuentes, compañeros, entre lo que decimos y lo que hacemos”.

Después llegó el turno del anfitrión, Facundo Moyano, que fue a la fiesta acompañado por su novia Eva Bargiela. Ella también invitó a un grupo de amigas. De traje y sin corbata, Moyano hijo pronunció un discurso que se amplificó a través de un micrófono tipo vincha. “Moyano siempre, hasta la muerte”, lo alentaron desde el público.

L-Gante dio su show y se sacó fotos con Facundo Moyano Instagram

Sus palabras comenzaron con agradecimientos a Scioli y a Katopodis por haber estado. Contó que el primero lo propuso como diputado nacional -cargo al que renunció en agosto del año pasado- y destacó al segundo por haberse “acercado a saludar”.

Sin embargo y pese a sus intenciones, Facundo Moyano no pudo reunir en el mismo mitin a dos funcionarios nacionales que tienen sus rispideces entre ellos: el exembajador en Brasil y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que no dio el presente en Costa Salguero. Entre la multitud sí hubo dirigentes que ocupan secretarías y otros rangos inferiores en otras dependencias del Estado.

Después Facundo Moyano eligió hablar de su hermano Pablo, que se tomó unas cuantas fotos. “Es un orgullo para mí que sea el representante de los trabajadores, por no decir el único representante de los trabajadores en la CGT [por la Confederación General del Trabajo]”, manifestó sobre el otro hijo del gremialista Hugo Moyano, que por su parte no apareció en los registros del evento. Dijo Facundo que no reniega de su apellido. “El sindicalismo no es hereditario, lo tienen que hacer todos los trabajadores”, indicó.

En el aniversario también estuvo Pablo Moyano Instagram

“Esto que estamos acá viviendo una fiesta de trabajadores no se vive en muchas organizaciones”, planteó el exdiputado que, en medio del fastuoso festejo que poco reparó en los gastos, se atrevió a preguntarse: “Hay casi 50% de pobreza en la Argentina: ¿podemos estar indiferentes a esa realidad?”.

Nadie se privó de subir fotos y videos a Instagram. Facundo Moyano tampoco. “Luego de dos años de pandemia, los trabajadores y las trabajadoras de Sutpa volvimos a festejar un aniversario. A lo grande, como nos merecemos, porque las peleas y conquistas hay que darlas con alegría”, sostuvo.

Hubo más de 3000 invitados Instagram

Facundo Moyano mostró sus diferencias con el kirchnerismo en el discurso Instagram

Facundo Moyano posteó fotos con L-Gante Instagram

Funcionarios del Ejecutivo dijeron presente Instagram

Los afiliados bailaron y cantaron Instagram

Facundo Moyano junto a L-Gante y Sebastián Morales, que integra la Junta de Seguridad en el Transporte Instagram

Facundo Moyano, cuando dio su discurso Instagram

Eva Bargiela acompañó a Moyano y se tomaron fotos junto al director nacional del Correo Argentino, Manino Iriart Instagram