Victoria Villarruel dijo que se bajó de la misa por Francisco porque estaba “lo peor de la casta”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió este martes por la noche a su ausencia en la misa en homenaje al papa Francisco, que se celebró en Luján y que tuvo como representantes de la comitiva oficial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al ministro del Interior, Diego Santilli, y al vicepresidente del Senado, Bartolomé Abdala.

En la Basílica estaban también el gobernador bonaerense Axel Kicillof y varios intendentes del conurbano de origen peronista. La ausencia de Villarruel fue el dato que más llamó la atención, dado que Javier Milei está de viaje en Israel.

Pero las especulaciones terminaron con declaraciones fuertes de Villarruel, que hizo luego de participar de otro homenaje a Francisco, pero en la Ciudad. Y eligió hablar con los periodistas que estaban haciendo la cobertura. “Estaba lo peor de la casta” y “sentí que se había politizado” fueron dos de las razones que esgrimió la vicepresidenta ante los medios sobre el faltazo. En la previa, su entorno había dejado trascender que no quiso compartir la primera fila con Adorni, el ministro que está bajo la lupa desde que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Victoria Villarruel habló a las afueras de la Basílica María Auxiliadora y San Carlos en Almagro Captura

Desde la Basílica María Auxiliadora y San Carlos en Almagro, la titular del Senado dijo: “Me pareció que el acto se había politizado. Cuando la política se mete en fechas o en el recuerdo de personas tan importantes, yo prefiero estar entre la gente y con humildad”.

Sobre si evitó asistir a la ceremonia para no coincidir con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo: “Hoy es solo el día de recuerdo al papa Francisco. Nada tiene más importancia que recordar y reconocer a esta figura tan importante para los argentinos, y que nos dejó un montón de enseñanzas que día a día tenemos que conocer y aplicar. Entre ellas, la unión de los argentinos”.

Sobre el final de su diálogo con periodistas, Villarruel reforzó: “Me pareció que la ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo a Francisco propiamente dicho. Era una ceremonia en la que estaba la casta política, lo peor de la casta política. No quiero puntualizar. Pero estaba la casta política. En eso, soy coherente con mis creencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas recordando al gran hombre que fue Francisco”.

Según confiaron sus voceros a LA NACION, ceremonial del Senado había acordado el lunes que en la primera fila se ubicarían la vicepresidenta junto a Abdala y Menem. Según esta versión, los miembros del Gabinete iban a estar en segunda fila.

Misa del Episcopado en homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján, a un año de su muerte, asisten autoridades del gobierno Nacional y de la Provincia. En la foto, Manuel Adorni, Martín Menem y Diego Santilli Rodrigo Néspolo

Sin embargo, y cuando ya se encontraba en camino a Luján, desde Presidencia le informaron que los ministros iban a estar también en la primera fila en la basílica de Luján. “Ante esta situación decide no politizar más el acto con una foto incómoda y rendir un homenaje a Francisco concurriendo a la iglesia donde fue bautizado”, explicó uno de sus colaboradores más cercanos.

La decisión de darle la espalda al acto no fue comunicada de manera oficial, pero quedó al descubierto cuando comenzó la ceremonia y la vicepresidenta no apareció en la iglesia.

Misa del Episcopado en homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján, a un año de su muerte. El gobernador bonaerense Axel Kicillof Rodrigo Néspolo

Así, en la primera línea y en representación del Gobierno quedaron Adorni, Santilli, y su par de Defensa, Carlos Presti, además del presidente de la Cámara baja y el titular provisional de la Cámara alta.

En la otra hilera de bancos, a la derecha del altar, se encontraba el gobernador bonaerense y otros representantes del PJ y del kirchnerismo.

Mayra Mendoza, presente durante la ceremonia en Luján

Desde el partido libertario de la provincia de Buenos Aires asistió también el armador Sebastián Pareja. También hizo lo propio el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Por su parte, el presidente Javier Milei rindió homenaje este martes al papa Francisco en el Santo Sepulcro de Jerusalén, al cumplirse un año de su muerte.

Javier Milei rindió homenaje al papa Francisco en el Santo Sepulcro de Israel presidencia de Argentina - presidencia de Argentina

Fue la tercera visita de Milei a la Iglesia del Santo Sepulcro, donde “encendió una vela conmemorativa en memoria de quien fuera el primer Papa argentino”, según se informó de manera oficial.

También “realizó un minuto de silencio y el Presidente dejó asentado en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad”, indicó el Gobierno en un comunicado de prensa.

Villarruel ya había decidido bajarse del acto por el día de las Islas Malvinas, el pasado 2 de abril, que se realizó en Ushuaia. En aquella oportunidad, también lo hizo para evitar una foto inconveniente con dirigentes peronistas, como Kicillof y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, la que podría haberle dado pasto al Gobierno para volver a la carga con sus teorías conspirativas contra la vicepresidenta.