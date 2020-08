Cafiero y Frederic Fuente: LA NACION - Crédito: Ministerio de Seguridad

El aumento del delito, sobre todo los robos violentos, encendió la alarma en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que hay "claramente un aumento de casos" de inseguridad y así buscó unificar el discurso después de la polémica que generaron los dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sobre el impacto mediático de los ataques.

El ministro coordinador fue incluso un paso adelante y marcó el terreno sobre un debate nunca saldado en el Frente de Todos, donde habitan tres posiciones muy diferentes sobre el abordaje contra el delito.

"Vincular la inseguridad a cuestiones socio-económicas tiene un sesgo medio ideológico y hay que ser más pragmáticos. El delincuente no es delincuente porque es pobre, el delincuente es delincuente porque es delincuente", sostuvo Cafiero, más cerca de la postura que siempre tuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, contra la inseguridad que la que impulsa la línea garantista más cercana al kirchnerismo duro.

El jefe de Gabinete explicó que el aumento del delito está relacionado con la flexibilización que tuvo en las últimas semanas la cuarentena. "Si tomamos el termómetro del 19 de marzo, cuando se decretó el aislamiento, y donde estábamos todos en nuestras casas y obviamente a partir de que se fue reanudando y hay cada vez más gente, evidentemente ahí sí ha habido un aumento", dijo.

En este punto, según dijo a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el gobierno nacional está "coordinando el envío de herramientas y recursos" a las provincias para reforzar las fuerzas policiales provinciales.

Un rato después, en una recorrida con Massa en los hangares que tiene la PFA en Isla de Marchi, Frederic retomó el discurso que emanó en la Casa de Gobierno. " Hay un aumento en la inseguridad y nos preocupa el nivel de violencia que pone en riesgo la vida ", dijo la ministra, quien reiteró que la frase sobre la visibilización que hacen los medios de comunicación sobre los robos violentos fue sacada de contexto.

"Lo que dije es que hubo un incremento relativo en los meses de mayo y junio tomando como parámetro el mes de abril, donde cayeron los delitos un 75 por ciento. Lo que importa es que la gente sufre delitos y lo que nos importa es darle respuestas. Lógicamente los medios recogen la indignación que produce en la gente los delitos que estamos asistiendo. La problemática no solo nos preocupa, sino que nos ocupa", explicó Frederic, que en varias entrevistas remarcó que nunca formó parte del CELS, que parte de una posición de desconfianza sobre las fuerzas de seguridad.

Para que no haya dudas, Massa remató: "La lucha contra la inseguridad es una política de Estado. Eso no está sujeto a polémica. La inseguridad no es una sensación, es una realidad. La prioridad es el cuidado de la vida de la gente".

En las últimas horas volvió a subir la tensión con entre Frederic y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por la presentación de la Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI), un operativo de la Policía Federal que desembarcará en las zonas más calientes del conurbano. Según el funcionario provincial, nadie lo notificó sobre la incursión de las fuerzas federales en el territorio bonaerense. Frederic, sin embargo, sostuvo que sí le avisaron.

El nuevo choque se produjo 10 días después del cortocircuito que adelantó LA NACION, que transformó una reunión de coordinación entre la Nación y el gobierno bonaerense para trabajar de manera conjunta contra la creciente inseguridad en un nuevo escándalo por el manejo de la seguridad.

Pese a las fuertes diferencias sobre las características y el control de la asistencia que brindará el gobierno nacional, el ministerio que dirige Frederic envió casi 600 efectivos de fuerzas federales a siete municipios del Gran Buenos Aires, en respuesta al reclamo de los intendentes por el crecimiento del delito registrado en las últimas semanas.