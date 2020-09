Bertuzzi y Bruglia pidieron licencia por diez días, pero solicitarán extenderla hasta que el máximo tribunal tome una decisión sobre el fondo de su reclamo

Candela Ini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 18:04

Aunque el fallo de la Corte Suprema que hizo lugar al per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi frenó temporalmente sus traslados y le impidió al Consejo de la Magistratura cubrir sus cargos, los camaristas permanecerán de licencia y no regresarán a los tribunales de Comodoro Py hasta que no haya una nueva definición del Máximo Tribunal.

La Cámara Federal, que debería tener seis jueces, es la que confirma o anula las decisiones de los doce juzgados federales de primera instancia de la Capital Federal. Pero quedó concuatro vacantes después de los decretos presidenciales que anularon los traslados de Bruglia y Bertuzzi, efectuados en 2018. Sin embargo, por el momento, la Corte le impidió al Consejo de la Magistratura cubrir las vacantes que habían dejado esos dos jueces.

Bruglia y Bertuzzi se tomaron licencia de 10 días hábiles desde el 23 de septiembre, por ende, si bien según el fallo de la Corte podrían regresar a sus despachos hasta una nueva definición, la Cámara Federal sigue funcionado con los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens. Según supo LA NACION de fuentes del entorno de ambos jueces, pedirán extender las licencias solicitadas hasta que haya una nueva definición del Máximo Tribunal.

Mariano LLorens y Martín Irurzun

La semana pasada, Irurzun y Llorens firmaron una acordada en la que establecieron un esquema de trabajo por el cambio de circunstancias. Llorens fue designado presidente de la Sala I e Irurzun quedó como presidente de la Sala II. Ambos deberán subrogar la sala que no ocupan para resolver los asuntos que requieran de más de una firma.

La Sala I, que tiene al plantel de gente que trabajaba para Bertuzzi y para Bruglia, y donde también se encuentra la vocalía de Llorens, funciona con el esquema de firma digital. Irurzun prefiere firmar en papel, y por ende es el único juez que hay en la Cámara Federal en Comodoro Py.

Conforme a los criterios de Más información