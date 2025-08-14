¿A qué hora habla Javier Milei en el acto de La Plata este 14 de agosto?

El presidente Javier Milei lanza formalmente este jueves la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires. El acto se realiza en la ciudad de La Plata, a solo doce cuadras de la sede de la gobernación. El evento busca dar un fuerte impulso a los candidatos del oficialismo en el distrito más grande del país.

¿A qué hora es el acto de Milei en La Plata?

El acto encabezado por el presidente Javier Milei está programado para hoy a las 17 h. La convocatoria oficial confirma el horario para el inicio del evento. El lugar elegido es el Club Atenas, un espacio emblemático de la capital bonaerense, ubicado en la Avenida 13 entre las calles 58 y 59.

El acto de Javier Milei en La Plata está programado para las 17hs

Se espera que el mandatario sea el orador principal de la jornada. Su presencia tiene como objetivo respaldar a los candidatos que competirán en las ocho secciones electorales para renovar bancas en la Legislatura provincial y en los concejos deliberantes de los 135 municipios.

Qué esperar del acto de LLA en La Plata

El evento es un paso estratégico de La Libertad Avanza con la mira puesta en las elecciones legislativas del 7 de septiembre y, a más largo plazo, en la elección para la gobernación de 2027. El armador del Presidente en la provincia, Sebastián Pareja, tendrá un rol central en el acto y ya anticipó el propósito de la campaña: “Vamos a pintar la provincia de violeta”.

La convocatoria se enmarca bajo el eslogan "Kirchnerismo Nunca Más"

La comunicación del evento refuerza una línea discursiva clara contra la oposición, con el eslogan “Kirchnerismo Nunca Más”. En un video promocional, el propio Milei define a su espacio como la única alternativa viable. “Somos el vehículo idóneo, no solo para terminar de sepultar al kirchnerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante”, afirma el Presidente en la convocatoria.

Javier Milei no estará solo en La Plata. Se prevé la asistencia de parte de su gabinete y de las figuras más importantes de su armado político. Entre ellos se cuentan su hermana Karina Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo, y Martín y Eduardo Menem, quienes participaron en el análisis de las listas de candidatos.

El encuentro da inicio formal a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

También estarán presentes los principales nombres de las boletas. José Luis Espert liderará la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia y estará en el acto. Lo acompañará Diego Santilli, uno de los candidatos de más alto perfil que se sumó a la alianza desde el PRO. Sebastián Pareja, el organizador del evento, ocupará el quinto lugar en esa misma lista.

La elección del Club Atenas, a pocas cuadras de la gobernación que ocupa Axel Kicillof, se interpreta como un claro desafío político. La llegada del Presidente a La Plata se produce en un contexto de negociaciones y reacomodamientos dentro de La Libertad Avanza en la provincia.

El Club Atenas, sede del acto, se ubica a solo doce cuadras de la gobernación que ocupa Axel Kicillof Nicolas Aboaf

El cierre de listas generó algunas fisuras. En La Plata, dos concejales rechazaron la nueva conducción y armaron un bloque aparte. También hubo disconformidad con la designación inicial de candidatos a diputados provinciales, lo que llevó a que la lista de la octava sección sea finalmente encabezada por Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.