en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Tras el paro. El Gobierno reforzó el aumento a los docentes y no docentes universitarios
Luego del paro de las más de 50 universidades nacionales de todo el país que afectó el inicio del segundo cuatrimestre, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informó que otorgará un “aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales entre septiembre y noviembre”.
LA NACION
Más notas de Javier Milei
Más leídas de Política
- 1
Qué le respondió la familia de Ian Moche a Milei, luego de que el Presidente se negara a borrar el mensaje de X
- 2
Quién es Cristian Luis Martelletti, el nuevo médico personal de Milei
- 3
La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado
- 4
Entre empanadas y la nueva película de Francella, Milei “motivó” a los diputados para defender sus vetos a las leyes impulsadas por la oposición