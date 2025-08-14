¿Dónde habla Javier Milei hoy para lanzar la campaña de las elecciones de Buenos Aires 2025?

El presidente Javier Milei encabeza este jueves el lanzamiento formal de la campaña electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El acto marca el punto de partida para la disputa de los comicios de medio término del próximo 7 de septiembre, donde se renovarán bancas en la Legislatura y municipios.

¿Dónde es el acto de Javier Milei de este jueves?

El Presidente realiza el acto de lanzamiento en el Club Atenas, ubicado en La Plata. La elección del lugar es un gesto político deliberado: el club se encuentra a solo doce cuadras de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sede del poder de Axel Kicillof.

El acto se realiza en el Club Atenas de la ciudad de La Plata, a doce cuadras de la gobernación bonaerense Ignacio Amiconi

Milei llegará a La Plata junto a los candidatos que competirán en las ocho secciones electorales. Estas elecciones de medio término renuevan la mitad de las bancas en la Legislatura provincial y en los concejos deliberantes de los 135 municipios. El evento reforzaría el controversial eslogan de campaña “Kirchnerismo Nunca Más”.

El Presidente estará rodeado por parte de su gabinete y por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También asistirán figuras clave del armado político como Santiago Caputo y los hermanos Martín y Eduardo Menem.

La Libertad Avanza busca ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027

La nómina de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires la liderará José Luis Espert. El economista y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja estará presente hoy en La Plata. Lo acompañará Diego Santilli, uno de los candidatos de más alto perfil que proviene de las filas del Pro.

También acompañará al Presidente el armador del oficialismo en la provincia, Sebastián Pareja, que tendrá un rol preponderante en el acto (y estará en la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre), Pareja hablará antes que el Presidente y ya anticipó el propósito de la campaña. “Vamos a pintar la provincia de violeta”, afirmó.

La Libertad Avanza busca ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027 Ricardo Pristupluk

La situación de La Libertad Avanza en la provincia

El objetivo final de La Libertad Avanza es ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027. Milei ya expresó que el paso previo fundamental es conseguir un resultado contundente en los comicios de medio término de este año.

En La Plata ya se registraron las primeras fisuras internas tras el cierre de listas. Dos concejales vinculados al Pro, Darío Ganduglia y Lucas Lascours, rechazaron la subordinación al bloque que liderará Juan Pablo Allan y conformaron un espacio propio.

Dos concejales platenses del Pro rompieron con el oficialismo y armaron un bloque aparte Red X

Hubo también disconformidad con la designación inicial de Juan Esteban Osaba, hombre de confianza de Pareja, como primer candidato a diputado provincial por la octava sección. Osaba fue finalmente relegado. La lista ahora la encabeza Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.

Estas negociaciones se producen en paralelo a la consolidación de nuevas alianzas. La semana pasada, Milei realizó una visita a La Matanza junto a Cristian Ritondo, un flamante socio que llegó desde el Pro. El radicalismo, con más de 25 intendentes en el territorio bonaerense, no se sumó a la iniciativa de La Libertad Avanza.

En la Legislatura provincial, La Libertad Avanza es actualmente la tercera minoría. Esta ecuación podría modificarse una vez que se formalicen los pases de legisladores que se produjeron como resultado del cierre de listas.