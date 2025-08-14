Milei, en La Plata: lanza la campaña bonaerense a pocas cuadras de Kicillof

LA PLATA.- En claro desafío a Axel Kicillof, el presidente Javier Milei lanza formalmente hoy la campaña de La Libertad Avanza para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre desde el Club Atenas, a doce cuadras de la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

El Presidente llegará a esta capital rodeado de los candidatos para las ocho secciones electorales que compiten para llegar a la Legislatura y los concejos deliberantes de 135 municipios que se renuevan por mitades en las elecciones de medio término.

La Libertad Avanza tiene por apuesta mayor ganar la gobernación de la provincia de Buenos en 2027, y el paso previo, según ya dijo Milei, es llenar las urnas con papeletas violetas en los comicios de medio término de este año.

El presidente estará acompañado por parte de su gabinete y por su armador en esta provincia, Sebastián Pareja, que ocupará un lugar preponderante en la lista de candidatos a diputados nacionales en las elecciones del 26 de octubre.

La semana que pasó Milei hizo una breve incursión en La Matanza acompañado de los flamantes socios de La Libertad Avanza, como Cristian Ritondo, que llegó desde las filas del Pro para dar lugar a un nuevo sello electoral, que podría tomar las bancas que eran de Juntos por el Cambio. No obstante, el radicalismo, que tiene más de 25 alcaldes en este territorio, no se sumó a la iniciativa violeta por lo que esa será una pelea ardua en particular en los municipios.

Axel o Milei, las pintadas en La Matanza.

En esta capital ya se registraron las primeras fisuras al interior de LLA tras el cierre de listas: dos concejales ligados al Pro -Darío Ganduglia y Lucas Lascours- rechazaron la sumisión al predominio violeta que liderará Juan Pablo Allan y armaron un bloque aparte.

Muchos otros quedaron disconformes con la designación de Juan Esteban Osaba -mano derecha de Pareja- como primer candidato a diputado provincial por la octava sección electoral. Osaba, finalmente, fue relegado y la lista será encabezada por Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial.

La llegada del Presidente a La Plata coincide además con las negociaciones de último momento por la alianza que se presentará en la provincia para los candidatos a diputados nacionales.

Karina Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Martín y Eduardo Menem analizaron los nombres para los candidatos de esta provincia que liderará José Luis Espert. El economista estará hoy en La Plata, acompañado también Diego Santilli, el candidato de más alto perfil que proviene de Pro.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja será el candidato a diputado nacional de LLA en la provincia de Buenos Aires

El armador bonaerense Pareja estará en el quinto lugar. Pero antes se espera que haga una buena performance en los comicios desdoblados del 7 de septiembre.

Hoy Pareja tendrá el micrófono antes que el Presidente. Ya anunció su propósito: “Vamos a pintar la provincia de violeta”. En la Legislatura La Libertad Avanza es hasta ahora tercera minoría. Esa ecuación podría cambiar una vez que se formalicen los pases que dejó el cierre de listas.