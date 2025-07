A qué hora habla Javier Milei por el 9 de julio

Esta noche se llevará a cabo la vigilia por el Día de la Independencia. En ese contexto, el presidente Javier Milei dará un discurso para conmemorar el 9 de julio, por lo que varias personas se preguntan a qué hora hablará el mandatario.

El acto oficial de este 9 de julio se hará en San Miguel de Tucumán, específicamente en la Casa Histórica de la Independencia, también conocida como la “Casita de Tucumán”. Se trata del sitio en que se firmó la Declaración de Independencia en 1816.

Al igual que el año pasado, la vigilia del Día de la Independencia será en la Casa Histórica de Tucumán fernando-font-18792

En esta ocasión, Milei estará acompañado de algunos de los gobernadores: el anfitrión, Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Raúl Jalil, y el salteño Gustavo Saénz. También estarán las vicegobernadoras de Córdoba y Entre Ríos, Myrian Prunotto y Alicia Aluani. Estaría en duda el misionero Hugo Passalaqua y no definieron el chaqueño Leandro Zdero y el santiagueño Gerardo Zamora.

El resto de los gobernadores no estará presente en el acto, un gran contraste con el año pasado. En ese entonces, hubo asistencia perfecta y 18 de ellos firmaron el Pacto de Mayo. Desde las provincias explicaron que los mandatarios ya tenían agenda prevista y que por eso no pueden asistir a la ciudad.

Foto oficial de la firma del Pacto de Mayo Presidencia

Esto muestra la tensión que hay entre Casa Rosada y los mandatarios provinciales. Los 24 gobernadores impulsaron dos proyectos de ley, uno para restituir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos a las provincias y otro para reformar el impuesto a los combustibles. El Poder Ejecutivo Nacional rechaza ambas iniciativas.

Se espera que estos se traten este jueves en el Senado. Si la vicepresidenta Victoria Villarruel no llama a sesión, los senadores podrían autoconvocarse para tratar las iniciativas previsionales (prórroga de la moratoria, ajuste y bono) y la emergencia en discapacidad. Los gobernadores dialoguistas aseguran que, si quieren, tienen los dos tercios para tratarlas iniciativas que ya ingresaron.

A qué hora hablará Javier Milei por el 9 de julio

Javier Milei hablará esta noche en un acto por el 9 de julio

El jefe de Estado llegará a Tucumán alrededor de las 22 y de ahí irá directamente a Casa Histórica de la Independencia, donde se llevará a cabo el acto oficial por el 9 de julio. Una vez que termine su discurso, regresará a la ciudad de Buenos Aires, puesto que al día siguiente participará de un tedeum por la fecha patria.

Se trata de las únicas apariciones públicas que hará Milei en el marco de los festejos por el 9 de julio. Eso se debe a que este año no se llevará a cabo el desfile militar. Así lo confirmaron fuentes gubernamentales a LA NACION, aunque no hubo un anuncio oficial. La principal razón es de índole presupuestaria. A diferencia del año pasado, las Fuerzas Armadas no recibieron instrucciones para iniciar los preparativos del evento.