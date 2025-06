Según la ley: ¿se pasa el feriado del miércoles 9 de julio?

El próximo feriado en la Argentina es el 9 de julio, fecha en que se conmemora el Día de la Independencia. En ese sentido, muchas personas se preguntan qué pasa con este día extra de descanso este año, sea por si se traslada o si forma un fin de semana, lo que daría una oportunidad ideal para hacer una escapada.

Al observar el calendario oficial de feriados 2025 que difunde el sitio oficial de Jefatura del Gabinete de la Nación, este detalla que el único feriado de julio es el 9 de junio. Este año, el asueto cae un miércoles.

El 9 de julio es feriado en la Argentina por el Día de la Independencia Pixabay

Sin embargo, este no se traslada a otra fecha. Esto se debe a que está catalogado como un feriado inamovible, es decir que no se corre de fecha para hacer un fin de semana largo, sea cual sea el día en que caiga en el almanaque. Así lo indica la ley 27.399, que regula el establecimiento de feriados nacionales y fines de semana largos. De todos modos, es un día de descanso extra que muchos podrán disfrutar para cortar la primera semana de julio.

Habrá que esperar un mes más para un período de descanso extendido. En el octavo mes del año, habrá un fin de semana largo de tres días: el Gobierno Nacional estableció que el viernes 15 de agosto como día no laborable con fines turísticos, por lo cual queda a discreción de los empleadores si sus trabajadores pueden o no tomarse este día. La decisión se debe a que el feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín ―que se conmemora el 17 de agosto― cae un domingo y no se puede trasladar porque también es inamovible.

¿Por qué es feriado el 9 de julio?

Día de la Independencia

En esta fecha, en el año 1816, se llevó a cabo la firma de la Declaración de la Independencia. El hecho tuvo lugar en el marco del Congreso de Tucumán, ubicado en San Miguel de Tucumán. Este órgano fue convocado por el Directorio, institución con el control efectivo de los territorios rebeldes a la Corona con sede en Buenos Aires, bajo la dirección interina de Ignacio Álvarez Thomas.

El acto fue presidido por los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, sede que luego fue denominada Casa Histórica o Casa de Tucumán.

Durante las jornadas que signaron la independencia en la provincia norteña, se debatió sobre la necesidad de establecer una nueva nación independiente, que lograra cortar lazos con la monarquía española, alejara la posibilidad del sometimiento a la corona portuguesa y funcionar bajo sus propios objetivos y cumplimientos de deberes cívicos.

Qué ocurre si trabajo el feriado del 9 de julio

En los feriados nacionales, tal es el caso del miércoles 9 de julio, rigen las normas de descanso dominical. Es decir que, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborales, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

Las personas que trabajen durante el 9 de julio cobrarán el doble de la jornada laboral Shutterstock - Shutterstock

Todos los feriados que quedan en 2025

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre