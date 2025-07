¿Habrá desfile militar del 9 de Julio este año?

La conmemoración del Día de la Independencia argentina, cada 9 de Julio, suele estar marcada por actos oficiales y celebraciones patrias. Sin embargo, el desfile militar podría no tener lugar este 2025.

No habrá desfile militar por el 9 de Julio este 2025 María Bessone

¿Se suspende el desfile militar del 9 de julio?

Fuentes gubernamentales confirmaron que, aunque no habrá un anuncio oficial, el desfile militar del 9 de Julio no se realizará este año. La principal razón es de índole presupuestaria. A diferencia del año pasado, las Fuerzas Armadas no recibieron instrucciones para iniciar los preparativos del evento.

Los veteranos de Malvinas encabezaron el desfile militar del 9 de julio

Razones detrás de la posible suspensión

La decisión de no realizar el desfile militar se basa en varios factores interrelacionados:

Restricciones presupuestarias: El gobierno prioriza la reducción del gasto público.

El gobierno prioriza la reducción del gasto público. Reclamos salariales: Existe malestar en las Fuerzas Armadas por la falta de respuestas a los pedidos de recomposición salarial.

Existe malestar en las Fuerzas Armadas por la falta de respuestas a los pedidos de recomposición salarial. Costo del despliegue: El desfile del año pasado tuvo una erogación superior a los $720 millones, que hoy ascenderían a $987 millones. El despliegue militar conlleva diversos costos operativos, que incluyen el combustible y transporte necesarios para el traslado del personal, la movilización de vehículos pesados, el suministro de almuerzo para la tropa y el pago de viáticos a los efectivos involucrados.

El desfile del año pasado tuvo una erogación superior a los $720 millones, que hoy ascenderían a $987 millones. El despliegue militar conlleva diversos costos operativos, que incluyen el combustible y transporte necesarios para el traslado del personal, la movilización de vehículos pesados, el suministro de almuerzo para la tropa y el pago de viáticos a los efectivos involucrados. Situación del IOSFA: Además de los factores económicos, se considera el impacto que podría tener una inversión de esa magnitud en un contexto de reclamos salariales. También se evalúa la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que enfrenta la suspensión de prestaciones y una deuda considerable.

En 2023, el desfile militar fue un evento significativo, con la participación de 9900 militares, 62 aviones y 79 vehículos de combate. El presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel celebraron el evento a bordo de un tanque, para reflejar la sintonía inicial del gobierno con las Fuerzas Armadas.

En julio de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri suspendió el desfile militar del 9 de Julio debido al descontento por un magro aumento presupuestario. Sin embargo, reanudó el despliegue militar al año siguiente. Durante el gobierno de Alberto Fernández, no se realizaron desfiles militares.

Pov Así Se Vío El Desfile Del 9 De Julio Desde Un Helicóptero Del Ejercito Nacional

¿Qué actos oficiales se realizarán el 9 de Julio?

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Tucumán el martes 8 de julio para asistir a una vigilia por el Día de la Independencia. Al día siguiente, participará de un tedeum por la fecha patria.

Javier Milei viajará a Tucumán el 8 de julio para participar de la una vigilia por el Día de la Independencia fernando-font-18792

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.