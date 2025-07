Conflicto Nación-gobernadores: para ganar tiempo, la Casa Rosada pide que los proyectos no se traten sobre tablas en el Senado

CÓRDOBA.- Por primera vez en la gestión de Javier Milei, todos los gobernadores se unieron en un reclamo por fondos a la Nación. La propuesta llegó en formato de dos proyectos de ley después de que los más cercanos a la Casa Rosada confirmaran, puertas adentro, que no habrá impacto en el equilibrio fiscal. Pero como la iniciativa fue rechazada por el Poder Ejecutivo, la enviaron al Senado. La reacción de la gestión libertaria no tardó en llegar: pidió, a condición de armar una nueva ronda de negociaciones, que los proyectos no sean tratados sobre tablas.

El pedido, hecho tras bambalinas, lleva la intención de ganar tiempo para la Casa Rosada. El mismo lapso que los proyectos -uno para restituir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos a las provincias y otro para reformar el impuesto a los combustibles- pasen en las comisiones -Presupuesto y Hacienda y Coparticipación- podría ser utilizado para abrir una nueva instancia de negociación entre la Nación y las provincias, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.

A su vez, los gobernadores están dispuestos a seguir conversando, pero no a irse sin nada. En la última reunión, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó coparticipar el fondo de ATN y planteó solo la intención de hacerlo en casos de emergencia. Sobre la disolución de los fondos fiduciarios vinculados a obras viales constituidos por parte del impuesto a los combustibles líquidos, les dijo que si lo hacían también deberían quedarse con las obras.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en una de sus visitas al Congreso Marcos Brindicci

“No es una amenaza, es una decisión tomada. No hay impacto en el equilibrio fiscal y, si lo hay, Nación estaría reconociendo que usa recursos que no puede usar”. La frase no es de un gobernador kirchnerista, sino de uno de los dialoguistas que, hasta la presente rebelión, fue uno de los aliados dilectos de la Casa Rosada. Que sea desde ese grupo de donde vienen las advertencias más duras revela que algo cambió en las últimas semanas.

Hasta ahora a la Rosada le funcionó negociar de manera individual. En las pocas oportunidades en que la mayoría de los mandatarios se había unido en un planteo, lograba fracturar el bloque con algunas promesas o respondiendo concretamente a alguna demanda. Esta vez esa estrategia no viene funcionando.

Incluso, en estos últimos días no hubo una crítica directa a los gobernadores desde Nación. “Todavía no hemos escuchado el ‘degenerados fiscales’ -ironiza otro dialoguista-. No tienen argumentos para decirlo. No tenemos ningún problema en seguir conversando, todo lo contrario”. La nueva reunión llegaría la próxima semana, pero recién después del feriado del 9 de Julio. El presidente Milei viajará a Tucumán para encabezar la fiesta patria.

Javier Milei en Tucumán, el 9 de julio de 2024; esta semana volverá a la provincia norteña

Si los mandatarios sostienen esta posición y su ascendencia sobre los legisladores nacionales, los proyectos serían aprobados en las dos cámaras del Congreso y, si Milei los veta después no tendría los votos para sostenerlo. Debe pasar tiempo para llegar a esa instancia, aunque en la Rosada hay algunos funcionarios que saben que “no se puede jugar a que no pasa nada”, en un contexto en el que están perdiendo aliados en temas significativos.

“Hay algunos que quieren ir a fondo y rápido -dice un dirigente provincial que viene acompañando las negociaciones-. Y otros no se bajan pero tienen más disposición a seguir hablando. Lo que está claro es que ninguno se quiere ir con otro ‘no’ por parte de Nación. El salteño Gustavo Sáenz, que jugó en muchas oportunidades para Nación, dijo el viernes que en Buenos Aires no cumplen con las obras comprometidas.

“En las rutas también se salvan vidas. Esas obras no son de la Provincia, son de la Nación. No pueden seguir mirando para otro lado”, dijo Sáenz y enfatizó: “No puede ser que sigamos relegados por el solo hecho de vivir en el norte. Es hora de que el Gobierno nacional empiece a mirar al norte”.

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz

Armado electoral

Algunos gobernadores deslizan que, además de una cuestión de recursos, llegaron al límite de la tolerancia a los “ninguneos” y destratos por parte de Nación. En esa bolsa ponen la estrategia electoral desplegada por Karina Milei y Martín y Eduardo “Lule” Menem de armar listas de La Libertad Avanza en sus distritos que les pueden complicar la gobernabilidad.

Aunque insisten en que no han coordinado entre todos los gobernadores un esquema para moverse en el Congreso, la última sesión en Diputados mostró que los libertarios perdieron aliados. El catamarqueño Raúl Jalil afirmó a este diario que “sin un acuerdo nacional es difícil mantener la ascendencia” sobre los legisladores.

La conclusión de un gobernador radical es que, después de 18 meses, “todos los gobernadores terminamos en el mismo lugar. Los que facilitamos cosas, tenemos más promesas, pero son promesas. Nada más”.