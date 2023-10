escuchar

En un año bisagra en la política argentina, este domingo se realizan las elecciones presidenciales 2023. Cinco candidatos buscarán el lugar que dejará Alberto Fernández, y crece la expectativa por los resultados que arrojarán los comicios y que se conocerán parcialmente en la noche. El Poder Ejecutivo informó que los primeros números parciales se darán a conocer entre las 22 y las 22.30 en el sitio web resultados.gov.ar. Es decir, poco más de cuatro horas después del cierre de los establecimientos asignados para sufragar. La disponibilidad de la información de las mesas no se publica de manera automática: los datos solo se darán a conocer cuando tengan “un número representativo”, aclararon las autoridades. Los cinco candidatos a presidente son: Javier Milei, por La Libertad Avanza; Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio; Sergio Massa, por Unión por la Patria; Juan Schiaretti, por Hacemos por nuestro país; y Myriam Bregman, por el Frente de Izquierda.

El recuento está a cargo de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior Soledad Aznarez

Tal como ya sucedió en las PASO, no fue precisado cuál es ese “número representativo”, a diferencia de 2019, cuando la jueza electoral María Romilda Servini determinó, con toda precisión, que recién podrían difundirse datos una vez escrutado el 10% de los sufragios de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Servini lo dispuso a pedido del entonces apoderado del PJ, Jorge Landau, quien solicitó esperar ese porcentaje escrutado de todo el país. La jueza lo limitó a esas cuatro provincias. Ese año, cuando se conocieron los primeros datos, cerca de las 22.30, ya estaba escrutado más del 40% de los votos nacionales.

El escrutinio, que es provisorio hasta que días después se de a conocer el definitivo, está a cargo del Ministerio del Interior porque es potestad del partido que gobierna a nivel nacional y la tarea es delegada a la Dirección Nacional Electoral (DINA). El objetivo es difundir información sobre el recuento de sufragios en el menor tiempo posible. Además, se evalúa la participación de los ciudadanos, con el porcentaje del total de 35.405.013 electores aptos para ir a votar que finalmente lo hicieron. En las PASO se dio un importante índice de ausentismo, pero se calcula que habrá mayor presentación en estas elecciones generales.

Resultados de las elecciones Argentina 2023

Con un padrón de más de 35 millones personas habilitadas para votar este domingo en más de 104 mil mesas en todo el país, los primeros resultados podrían conocerse entre las 22 y las 22.30. De ese modo comenzará a develarse el escenario electoral que tiene a Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, en la puja para entrar a un eventual ballotage a excepción de que, a contramano de la mayoría de las encuestas, la situación se resolviera en esta primera vuelta.

En diálogo con LA NACION, Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), el organismo que depende del Poder Ejecutivo y es uno de los que interviene en el proceso, sostuvo que se trabaja “bajo la hipótesis de que los resultados estén en un horario semejante a los que estuvieron en las PASO, básicamente porque tenemos las mismas categorías que contar, y menos candidaturas, pero también una elección más que en las PASO no teníamos y que ahora en las Generales tenemos para contar que es la de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. En las primarias, la situación porteña se dirimió por la vía electrónica, algo que no sucederá en este caso ya que luego de las quejas por el mal sistema implementado, se volvió al anterior. “Sigue siendo prioritario dar los resultados rápido, consolidados, representativos y que se desarrolle un escrutinio provisorio seguro”, sostuvo Schiavi. El punto no es menor y se transformó en eje de algunos planteos en las últimas horas, solo por parte de los representantes de La Libertad Avanza (LLA), que presentaron quejas a contramano de lo que habían hecho en los últimos encuentros de meses anteriores.

“Obviamente, el proceso depende de factores que nos son ajenos, como es en qué momento se cierra la mesa, cómo va el escrutinio, la complejidad del escrutinio y demás, pero estamos confiados en lo que tiene que ver con los dispositivos que nosotros tenemos tanto en el Correo como en el sistema de recuento y nos imaginamos que para un horario semejante a las PASO, o sea 22, 22.30, vamos a tener la misma cantidad de telegramas contados que tuvimos entonces”, detalló Schiavi. Aquellas primeras cifras de la noche del domingo 13 de agosto correspondían a datos del 60% a nivel país y el 30% en la provincia de Buenos Aires (PBA), que concentra alrededor del 40% del padrón electoral. “El desafío mayor es el desbalance que genera que algunos distritos, sobre todo los distritos donde hay simultaneidad, como CABA y PBA, seguramente lleguen los telegramas con una demora que ronda la hora en relación a otros distritos del interior del país y eso es lo que desbalancea el resultado y lo convierte en un resultado no consolidado y no representativo”, detalla Schiavi.

LA NACION