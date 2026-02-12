A quién afecta la Reforma laboral: estos son los puntos clave del proyecto de Milei

El oficialismo libertario logró aprobar en el Senado esta madrugada el proyecto de ley reforma laboral gracias al aporte de los bloques de la oposición dialoguista, quedando las diferentes versiones del peronismo, con el kirchnerismo a la cabeza, en soledad en el rechazo a la iniciativa.

El proyecto impulsado por la Casa Rosada fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra. Tras la aprobación el particular, el texto fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento en revisión.

El objetivo del Gobierno es tenerla sancionada antes de la asamblea legislativa del 1° de marzo, cuando Javier Milei hablará ante ambas cámaras legislativas para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias.

Una por una las modificaciones más importantes que promueve LLA.

El Gobierno logró media sanción para la reforma laboral

Qué pasará con la jornada laboral

La reforma laboral establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas. Respecto de las horas extras, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios.

En tanto, se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período inferior a la jornada legal.

Quiénes apoyaron el texto

Junto a La Libertad Avanza acompañaron la iniciativa la UCR, el Pro y un puñado de diferentes fuerzas provinciales y monobloques. En la vereda de enfrente se ubicaron los 28 senadores del conglomerado peronista del interbloque Popular más los dos provinciales de Santa Cruz.

Bullrich, el caballito de batalla del oficialismo

Tras la aprobación en general, el Senado se sumergió en el debate en particular del proyecto. Fueron 26 votaciones, una por cada título que contiene el proyecto, y la discusión se extendió por más de dos horas debido que se le introdujeron medio centenar de modificaciones al dictamen, todas negociadas por la jefa de la bancada oficialista y principal artífice de la aprobación del proyecto, Patricia Bullrich (Capital).

Cómo fue la votación en el Senado

El Gobierno logró imponer la iniciativa en la Cámara alta por un amplio margen de 42 votos a favor y 30 en contra en la votación general. En el debate en particular se hicieron más de 50 cambios.

La votación en general se produjo cerca de la 1.30, después de más de 13 horas de debate y se logró bajo la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ubicada en uno de los palcos del recinto del Senado. Sentados a su lado estaban el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

“El primer paso a un cambio histórico”, sostuvieron desde las filas libertarias

Los tres funcionarios permanecieron en sus asientos durante todo el debate en particular, que se extendió hasta poco más de las 3.30 de la mañana.