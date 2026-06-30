A un mes de la detención de Leal, el directorio de Arsat ordenó una auditoría externa

El directorio de Arsat, la empresa pública de satélites, aprobó avanzar con la licitación para una auditoría externa en la empresa, luego de que su expresidente Facundo Leal fuera detenido con prisión preventiva a fines de mayo.

A Leal, que también fue titular de Orsna, le encontraron más de 2 millones de dólares en efectivo, distintos tipos de drogas en la caja fuerte y aparatos de inteligencia. Fue cuando la Justicia lo allanó y lo deuvo.

Leal fue presidente de Arsat durante el gobierno de Alberto Fernández, pero siguió en el Gobierno durante la gestión de Javier Milei.

Leal fue detenido hace un mes a pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez.

Facundo Leal, expresidente de Arsat X.com

El jueves pasado, la compañía aprobó la decisión de avanzar con la licitación para una auditoría. Lo resolvió en el último encuentro de directorio de la compañía, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

“Se va a convocar a las empresas de auditorías más importantes para que hagan un estudio interno exhaustivo”, aseguraron las fuentes consultadas por este diario. Agregaron que se tratará de una “investigación interna sobre todas las contrataciones y procesos de la compañía”.

Leal, personal de planta del Estado, fue despedido el lunes siguiente a su detención, por decisión del actual presidente de Arsat, Mariano Greco, según consignaron fuentes de la empresa. Lo mismo sucedió con Gerardo Boschin, otro de los involucrados en el caso, que detentó el cargo de gerente de compras de la empresa y luego fue designado al frente de Trenes Argentinos. A ambos “se les enviaron cartas documentos”, confirmaron las fuentes.

La situación de Leal es compleja. La Justicia le dictó la prisión preventiva -y le negó el arresto domiciliario- en la causa por tenencia de estupefacientes con presuntos fines de comercialización, que se abrió tras el allanamiento. Además, la fiscalía hizo un pedido de detención por las presuntas maniobras de corrupción durante su paso por Arsat.

Leal sumó casi 20 años dentro de la planta del Estado. Fue presidente de Arsat entre 2022 y 2024. En 2025, el gobierno de Milei lo colocó al frente del Orsna, el organismo que regula el sistema aeroportuario nacional. Fue desplazado de ese cargo en enero de 2026, en simultáneo con Luis Pierrini, exsecretario de Transporte. Tres meses después de ese corrimiento llegaron el allanamiento y la detención.

El caso empezó como un robo en un depósito de fibra óptica de Arsat, pero a medida que la investigación avanzó, afloraron pruebas que complican a funcionarios en delitos de corrupción.

La denuncia del robo quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y en la fiscalía de Domínguez.

Ellos ampliaron la investigación porque aparecieron indicios de corrupción en la contratación de la empresa que tenía a su cargo un predio donde se guardaban equipos de Arsat.