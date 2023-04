Abuso sexual en el Regimiento de Gualeguaychú: el testimonio de una de las mujeres que hizo la denuncia

escuchar

En el marco de la causa en la que se investigan las acusaciones de acoso y abuso sexual en el Regimiento 12 de Caballería “Dragones” de Gualeguaychú, una de las tres soldados denunciantes habló del calvario que vivió por parte del abusador, el sargento Víctor Hugo Mercado, y por uno de los encubridores, el jefe del batallón Facundo Candiotti.

“Cuando hice la denuncia en 2021 para mí fue un infierno todo ese tiempo. Él pasaba al lado mío y se reía”, dijo sobre Mercado la joven. “Me mandaba gente a decirme cosas”, aseguró ayer en diálogo con C5N tras advertir que había hecho la denuncia a nivel interno y que la información se había filtrado.

“Había un principal, González, que era encargado de unidad y era amigo suyo, y me decía: ‘¿quién te va a creer si no tenés pruebas?’. Mientras yo me preguntaba ‘por qué permiten que se acerque a mí, si yo hice la denuncia?’. No podía salir de la oficina, pero él podía andar libremente por el regimiento”, recordó.

Jésica denunció a Mercado en 2016 y de nuevo reportó incidentes de acoso y abuso sexual en 2021. Si bien las denuncias datan de hace siete años, recién esta semana se produjeron las detenciones de los dos hombres y de un segundo suboficial.

“En 2016 fue la primera vez que él [por Mercado] intentó acercarse a mí y acosarme de alguna manera. Después hice la denuncia como tiene que ser, en el cuartel, y me dijeron que iban a tomar medidas. No fue así”, contó.

“Al pasar los días él se desquitaba. Pero venían los maltratos de todos, las burlas incluso de compañeras mujeres porque pasa como siempre: tratan de hacerte sentir peor de como una se siente”, dijo Jésica.

Mercado, sargento del Ejército Argentino, está imputado como presunto abusador. Prestó funciones hasta noviembre de 2021 en el Regimiento de Caballería de Exploración 12, actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 de Gualeguaychú. Fue trasladado por una comisión de Gendarmería hasta el destacamento de Gualeguaychú, donde permanece bajo custodia y a disposición de la Justicia.

También fue detenido por los delitos de encubrimiento, falso testimonio y entorpecimiento de la investigación el mayor Juan Facundo Candioti, jefe del Escuadrón de Gualeguaychú desde el año 2021 hasta la actualidad. Jésica explicó que Candioti presenció uno de los abusos, pero jamás hizo algo para que sancionaran a Mercado.

“Era una de las personas que estuvo la última vez que hubo abuso sexual de parte de esa persona, pero son muchas personas las que en el transcurso de esos años veían como él [Mercado] me maltrataba. Una vez me agarró en el baño, me quiso besar a la fuerza, me quiso desprender el uniforme”, dijo la joven.

“Me maltrataban a mí para que yo me cansara, pero no me iba a ir porque era mi trabajo, era con lo que mantenía a mis hijos”, aseguró Jésica. La soldado también describió los episodios que sus compañeros y compañeras le hicieron pasar, no solo por no apoyarla en las denuncias o cuidarla, sino porque se burlaban de ella. “Parece que disfrutan del sufrimiento de una persona”, declaró y añadió que también la criticaron por “no hacer la denuncia antes”.

“Yo siempre hice la denuncia. Ellos nunca hicieron nada. Las denuncias en el Regimiento se tienen que hacer dentro del establecimiento, no en las fuerzas policiales. Ellos tienen que sancionar a la persona o ver cuál es la gravedad del problema y te tienen que apoyar”, afirmó.

Además reveló que recibió tratamiento psicológico cuando la encontraron “prácticamente muerta en el Regimiento” por los abusos físicos recibidos.

Encubrimientos y amenazas

La primera denuncia fue radicada el pasado 20 de enero de 2021 en la Comisaría del Menor y la Mujer de la ciudad de Gualeguaychú. Las actuaciones fueron dispuestas por la Fiscalía de Martina Cedrés. Intervino en aquel momento el juez de Garantías Tobías Podestá, quien estableció restricciones para el presunto abusador y solicitó medidas en el marco de la investigación. Hoy la causa tramita en la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo de Pedro Rebollo, quien solicitó la detención de los militares, luego de incorporar nuevos testimonios en el marco de la investigación.

Esta semana, el titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, aseguró que “por ahora se investigan abusos, hostigamientos, amenazas, acoso, falsos testimonios, amenazas o amedrentamientos de testigos”. Luego, agregó: “Es más fácil quedarse solo en el abusador pero hoy en día uno tiene que ir más allá y ver la responsabilidad institucional, quién encubre”.

El caso es el segundo escándalo que ocurre puertas adentro del exregimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel Zelaya”. El año pasado, otro suboficial del Ejército fue procesado –medida ya confirmada por la Cámara Federal de Paraná– por el “abuso sexual gravemente ultrajante” de una militar que revistaba en la misma compañía. Aparte hay una segunda investigación en curso y se abrió el expediente en el cual se ordenó el allanamiento, la detención del presunto abusador y de quien estaba a cargo del regimiento durante el momento de los hechos, por los delitos de encubrimiento, falso testimonio y entorpecimiento de la investigación.

El denominador común en las causas es el mayor Candioti, segundo jefe del que en 2021 aún era el Regimiento de Caballería de Exploración 12, y quien en 2022 lideraba el ahora Escuadrón de Caballería de Blindados 2, situado en Urquiza Parada 14.

Dónde denunciar y pedir ayuda en casos de violencia de género

Línea 114

Línea 137

911

Comisarías de la Mujer

Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) (011) 6089-9074

LA NACION