Carlos Melconian, con Novaresio: “Sergio Massa es Caruso Lombardi, pero no despectivamente”

El economista Carlos Melconian trazó un paralelismo entre la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y las campañas del entrenador Caruso Lombardi para salvar a sus equipos del descenso. Además, durante su paso por +Entrevistas, el ciclo conducido por Luis Novaresio, el expresidente del Banco Nación señaló que para estas elecciones se entró en una nueva grieta entre la dirigencia y los votantes.

“ Sergio Massa es [Ricardo] Caruso Lombardi como ministro de Economía ”, opinó Melconian al ser consultado sobre el funcionario nacional. Sin embargo, aclaró que no lo dice de manera “despectiva” y que en el contexto de crisis económica su presencia adquiere “un valor fenomenal”. Pero especuló: “Pep Guardiola no va a ser porque Pep es competitivo... y hoy el oficialismo no”.

Carlos Melconian: "Hoy el oficialismo no es competitivo"

Tras ello, siguió con las metáforas futboleras y describió que el trabajo de Massa se ladea al borde de la inestabilidad económica. “Es Caruso, pero ojo que Caruso puede transformarse en Coco Basile con Colombia en la cancha de River cuando perdía 5-0. Basile le hizo un gesto a los jugadores de que estamos bien, sobre que no se enloquezcan porque si Colombia hacía el sexto no íbamos al Mundial”, analizó.

Más tarde, aseguró que no hay posibilidad de que el país “choque”, pero visualizó que ese destino solo se mantendría si una persona toma el volante y no tres al mismo tiempo. “ Técnicamente hablando no está para chocar. Si vamos con el auto más rasposo que haya rumbo a Rosario y me preguntás si estamos para chocar, no. Si estamos para llegar sí. Pero siempre que lo maneje un solo conductor, ahora imaginate si van tres adentro peleándose”, ironizó.

Carlos Melconian: "Técnicamente hablando no estamos para chocar"

“Estos gobiernan y nosotros estamos adentro del auto. Son tres que quieren tomar su camino: Massa, Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández”, añadió.

Más tarde, habló en términos políticos y se refirió a las elecciones y la nueva grieta que existe en la sociedad: “No uso la palabra grieta porque ya estamos en el posgritismo. Estamos en otra grieta”, dijo y argumentó: “La grieta de River-Boca o la del perro y el gato, murió. No existen más. Murió como unitarios y federales. Pero sí existe una disociación, una nueva grieta entre los actores de agosto/octubre y la gente ”.

Indicó que desde su fundación trabaja en un plan económico: “Como presidente de la Fundación Mediterránea estamos preparando desde hace un año algunas ideas, integrales, que tienen que ver con el próximo turno y para el próximo presidente de la Nación”.

Dejando en claro que no se encuentra trabajando con ningún partido político, sostuvo que de cara a las elecciones van a ser “ocho largos meses”. “Cuando faltaba un año yo decía que no faltaba un año, sino 365 días. No es lo mismo, porque esos 365 días son más que un año. Ahora faltan ocho meses”.

Carlos Melconian, con Luis Novaresio: "La situación económica es frágil"

En ese sentido, distinguió tres períodos de transición de cara a las elecciones: “Hay un período hasta agosto. Hay otro eventual entre agosto y octubre, y otro entre octubre y diciembre”.

“Uno termina y otro empieza en agosto porque son las primarias que son una gran encuesta y tiene distintos antecedentes drásticos en la Argentina. Por ejemplo la primaria de agosto de 2011 y 2019 prácticamente definieron al presidente porque Cristina tuvo un resultado tan contundente con su segundo que prácticamente había ganado. Lo mismo con Alberto en el 19. Ya las mentes se ponían en Cristina y Alberto”, definió.

Entonces se preguntó: “¿Agosto define o no define? Porque no hay un esfuerzo fenomenal para arreglar este quilombo, sino que hay un esfuerzo fenomenal para llegar a agosto. Y cada vez menos se puede poner competitivo al oficialismo”.

Melconian: "La grieta murió"

Después, consideró que “las reservas se terminaron hace rato”, y que incluso cuando asumió Macri había menos. “Si hasta ahora no pasó nada ignorando ese tema, seguí así que no pasa nada. Macri cuando asumió en 2015 este cero era casi -8000 y es en el camino que más o menos vamos”, criticó.

Sin embargo, volvió a hacer hincapié en que “técnicamente” no debería haber un colapso económico. “Un evento dramático yo lo llamo colapso. Esto es por ejemplo algo bancario, una hiper, el Rodrigazo. Pero se distingue de crisis, que es lo que siempre estamos. 100% de inflación es crisis, pero no colapso”, arguyó.

