El crudo testimonio de la actriz Malena Luchetti sobre el peor momento de su infancia: “Un tipo me apagó los sueños”

En medio del complejo escenario que atraviesa el país por la ola de femicidios, entre los que se encuentra el caso de Agostina Vega —la nena de 14 años de Córdoba, cuya muerte aún se investiga— y a una semana de una nueva marcha de Ni Una Menos, algunos famosos alzaron su voz para exigir justicia; y Malena Luchetti fue una de ellas. Además de expresarse al respecto, la actriz de 33 años sorprendió con una impactante revelación.

Además de expresarse sobre la marcha del Ni Una Menos, la actriz de 33 años sorprendió con una impactante revelación (Foto: Instagram/@malenaluchetti)

Conocida principalmente por sus trabajos durante su infancia, la joven que ganó el Martín Fierro en el año 2000 en la categoría a la Revelación por su actuación en Campeones, recurrió a su perfil de Instagram para contar detalles de un momento traumático que vivió cuando tenía solo 12 años. “Un día un tipo me apagó los sueños. Dudé muchísimo en escribir este texto, pero me siento valiente y entusiasmada por todas las que hablan y porque me merezco cerrar ese capítulo y no quedarme en silencio”, expresó en el posteo que acompañó con una serie de imágenes de algunos de los éxitos de los que formó parte.

Malena Lucchetti sorprendió con una impactante revelación sobre su adolescencia (Foto: Instagram/@malenaluchetti)

Y continuó: “Cuando era nena, era una actriz llena de luz, llena de sueños. Un día en mi edad preadolescente, siendo famosa y super expuesta con las dificultades que eso traía para mi cuerpo, para mi artista, conocí a la persona equivocada que me apagó los sueños durante años. Tenía 12″.

Aunque no reveló detalles de lo que ocurrió, sus palabras calaron hondo en los usuarios, quienes interpretaron que aquellas líneas relataban una situación de abuso. “Después, NEGRO. APAGÓN. DESPUÉS VOLVÍ A PRENDER LA LUZ. CUANDO ENCONTRÉ POR DÓNDE, FUERON AÑOS DE ENOJO, DE TRISTEZA Y DE MIEDO. MUCHO MIEDO Y VERGÜENZA. HOY ACTÚO por ella. Por mí. Actúo lo que me gusta, lo que tengo ganas y en ambientes en donde me sienta cómoda. NO ME CALLO NI ME EXPONGO MÁS A COSAS QUE NO QUIERA”, aseveró.

Aunque no reveló detalles de lo que ocurrió, sus palabras calaron hondo en los usuarios, quienes interpretaron que aquellas líneas relataban una situación de abuso (Foto: Instagram/@malenaluchetti)

Luego, se dirigió a la Malena pequeña, la protagonista de esta historia: “Sé que para muchxs. Incluso lxs que me conocen, puede ser incómodo de leer. Pero esa es mi verdad. Y no hay nada más que hacer con eso. GRACIAS POR LEERME. Malenita sos lo más preciado que tengo. Pese a quien le pese. Hagan lo que aman y que nada ni nadie. Y menos un tipo les mate los sueños. Yo tuve suerte. Pude salir. Pero muchas no. POR MÍ, POR ELLAS Y POR TODAS QUIERO UNA VIDA FELIZ PORQUE TODAS LAS NENAS MERECEN INFANCIA”.

Malena Luchetti compartió algunas de las imágenes de su paso por la TV (Foto: Instagram/@malenaluchetti)

“En estos días recibí comentarios espantosos en las redes sobre la opinión que di sobre algunos temas. Es alarmante la situación. Tengo esperanzas de que seamos escuchadas. Y al resto que se vayan a la mie***. No es nuestra tarea educar a lxs soberbixs y desalmadxs. No lo es y no lo vamos a hacer. Seguir luchando y ser felices, SÍ ES NUESTRA TAREA. Y MANTENERNOS VIVAS. SI NO NOS MATAN PRIMERO... #NIUNAMENOS”, cerró.

Algunos de los comentarios de cariño hacia Malena, luego de que contara el traumático episodio que vivió (Foto: Captura Instagram)

El testimonio de Malena, quien en la actualidad se destaca en el mundo del teatro independiente, causó conmoción entre su comunidad. A raíz de esto, los mensajes de apoyo y cariño no tardaron en visibilizarse. “Yo quería ser como vos; amaba verte actuar. Te abrazo mucho”; “Esa niña ya venció a ese monstruo. Seguí siendo quien sos” y “Da gusto leerte y saber que pudiste hacer ese proceso con tanta valentía. Adelante, siempre”, fueron solo algunos.