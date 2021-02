"Cualquier actividad que signifique movilización masiva de gente, es un riesgo", dijo el ministro de Salud, refiriéndose dentro de ellas a las PASO Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

La postura del ministro de Salud, Ginés González García, en cuanto a que no estaban dadas "las condiciones sanitarias"para votar en agosto, se entendieron como un giño político a la iniciativa de algunos gobernadores de suspender las PASO, idea a la que se resiste la oposición e, incluso, una parte del oficialismo. Más aún, cuando instantes antes había asegurado que para agosto o septiembre ya estarían vacunados todos los argentinos que hacen falta inocular.

Esta mañana, durante una entrevista con El Trece, el funcionario aclaró su posición. "Lo que dije es lo que digo para cualquier actividad innecesaria que se pueda postergar o no hacer, eso ya no depende de mí y no soy yo el que decide. Cualquier actividad que signifique movilización masiva de gente, es un riesgo", dijo el ministro, quien aclaró que "el peor período [de la pandemia] se nos avecina".

Ginés insistió: "Si me piden opinión, yo digo lo que opino. Y lo que opino es que debe evitarse cualquier tipo de circunstancia, como serían las PASO, que es una gran movilización de gente y que significan un riesgo innecesario. Lo mismo digo para otras cosas".

En cuanto a la elección general pautada para este año, dijo que sería deseable que estuviera "centrada en la primavera", para asegurar un alejamiento de "la circunstancia de riesgo, que es el frío y el invierno".

El ritmo de vacunación

Con las 1.220.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V ya disponibles, más las 580.000 dosis de Covishield que llegaron ayer; pero aún sin alcanzar a los 10 millones de argentinos que el Gobierno pautaba inocular en un principio, González García admitió: "Es cierto que esperábamos más y es cierto que estamos preocupados, todo el mundo esperaba más. Pero creo que eso se va a resolver en el corto plazo y ahí sí vamos a tener el ritmo que tenemos que tener. Igual hoy tenemos un ritmo mucho más fuerte, priorizando a los más vulnerables".

Bajo ese precepto y, según dijo, tal vez por su "exceso de optimismo", sostuvo que "en 20 o 25 días vamos a estar hablando de que el cuello de botella va a ser la capacidad de vacunar y no la disponibilidad de vacunas". Tal como hizo ayer, ratificó que, en el esquema previsto, para agosto o septiembre tendrían que estar vacunados todos los mayores de 18 años, aunque refirió: "Esa es la estimación de nuestro calendario de vacunación, que tiene el inconveniente de que los proveedores de vacunas, si bien son varios, no son seguros, porque les pasan cosas, sobre todo con los insumos básicos".

En ese sentido, dijo que "hay que mirar lo que está pasando en el mundo con respecto a la disponibilidad de vacunas en los países centrales y en los países productores". También consideró que "la incertidumbre es grande", pero indicó: "Lo que no podemos transformar es la incertidumbre en una mala noticia".

Los que saltean el esquema de vacunación

En medio de versiones que surgen en cuanto a alteraciones en las etapas de vacunación en algunos municipios como Chivilcoy, donde hubo cruces de versiones por la inoculación de jóvenes de 18 años entre el intendente Guillermo Britos y Carolina Di Nápoli, quien conduce la Región Sanitaria X del Ministerio de Salud bonaerense, González García comentó: "Cuando uno tiene una medida colectiva, cualquier desobediencia con respecto a la medida es mala para ellos, como para la sociedad. Yo no estoy de acuerdo. No podemos entrar en eso si hay una disciplina y una pauta, mucha gente quiere vacunarse, lo correcto es respetar el programa, que es progresivo, pero que tiene prioridad para los que tienen más riesgo".

La valoración sobre aquellos funcionarios que fueron inoculados y no pertenecen a grupos con dichos factores fue disímil, incluso dentro de las mismas fuerzas políticas. Con respecto a los intendentes, González García sostuvo: "Cuando había tanto miedo, especulación y boicoteo sobre alguna vacuna que era la única que teníamos [por la Sputnik V] entendimos, desde el Presidente en adelante, que había que dar el ejemplo. Después están pasando algunas anécdotas, que unos pocos no cumplen con eso, porque los intendentes son muchos y lo que está pasando es que se respeta [el calendario]".

Por último, comentó que aún la Argentina tiene "un número alto de casos y muertes" y que el país debe estar preparado para una nueva ola de coronavirus. "A veces la existencia de la vacuna da una falsa seguridad, como que esto ya pasó... y esto no pasó. Tenemos que reforzar las cuestiones individuales. Hoy hay un ritmo de vacunación distinto, pero la vacuna sola no corrige todo esto. Hay que hacer muchas cosas, entre las cuales está seguir con los cuidados", cerró.

