El ministro Ginés González García dijo que todo lo que se puede evitar, debe evitarse Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2021 • 11:50

Esta mañana, poco antes de ir hacia Ezeiza para recibir las dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca producidas en la India, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió a las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) y apoyó el pedido de algunos gobernadores de suspenderlas para evitar que crezca la curva de positivos.

"Para mí es un riesgo innecesario, absolutamente innecesario. Todo lo que es evitable debe ser evitado. No están dadas las condiciones sanitarias. Si estamos intentando vacunar a mucha gente para disminuir los casos, cualquier agrupamiento como estos genera ampliación de la trasmisión", aseveró en diálogo con radio La Red.

Al justificar su postura, sostuvo que "en general, en todo el mundo, en el invierno es cuando empiezan las complicaciones, como ocurrió en el hemisferio norte", aunque destacó que es "muy difícil ser categóricos cuando el conocimiento varía tanto".

La idea de cancelar las primarias por ahora no obtuvo mucho consenso desde el oficialismo. La Cámpora, el sector que lidera el diputado Máximo Kirchner, no está entusiasmado con propuesta como tampoco un sector de la oposición. Sin embargo a principios de mes el presidente Alberto Fernández lideró una reunión junto a parte de su gabinete en la que el tema fue uno de los principales, por lo que aún no está nada decidido.

La opción que barajan es retrasar las PASO, agendadas para agosto, a la última semana de septiembre y elecciones las generales "para noviembre", momento en que consideran "estará más recorrida la campaña de inmunización", según confirmó días atrás LA NACION.

Otra de las versiones que circula es la posibilidad de que ambas fechas converjan en una, aunque esta posibilidad es la que menos apoyo consigue por el momento. En concreto, las posibilidades a analizar son tres: postergar todo el cronograma, suspender las PASO o realizar el mismo día primarias y generales.

La alternativa de retrasar las PASO y la general de agosto y octubre -tal como está previsto hoy- a los meses de septiembre y noviembre es la que parece afianzarse tras los recientes anuncios de la oposición de que no acompañará "ninguna de las otras dos opciones".

Sobre su lugar en el Gobierno

Tras referirse a la votación de este año, Ginés también habló sobre las versiones que durante la crisis sanitaria indicaron, en varias oportunidades, que estaba a punto de renunciar al cargo. Al ser consultado sobre la forma en que se toma estas noticias, dijo que lo hace con humor.

"Estoy muy contento, trabajando codo a codo con el Presidente y todo el equipo. Acá hay que trabajar y no mirar al costado. Si alguna vez no funciona, no tengo problema en dar un paso al costado. Pero estoy muy confiando en lo que hacemos".

Conforme a los criterios de Más información