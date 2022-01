Acuerdo con el FMI, en vivo: los anuncios de Alberto Fernández y Martín Guzmán

10:59. El acuerdo es por 44.500 millones de dólares

Según los detalles que planteó Martín Guzmán, el programa que se está negociando es de Facilidades extendidas e implica un desembolso de 44.500 millones de dólares, que equivale a lo que el país debía al FMI y a los pagos que se hicieron en el último cuatrimestre de 2021 y el que se hará hoy (718 millones de dólares). Habrá revisiones cada tres meses por parte de los ejecutivos del Fondo, que irán aprobando los desembolsos para cumplir con los vencimientos, de aquí a 2024. Guzmán agradeció a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner y a Sergio Massa “por el apoyo” que le dieron durante las negociaciones.

10:53. La inflación, foco central del acuerdo con el FMI

Los acuerdos de precio van a seguir, dijo el ministro Martín Guzmán, al describir las políticas antiinflacionarias contempladas en el acuerdo con el FMI. Prometió un aumento del salario real a lo largo de los dos años y medio del programa pactado. También insistió en que “no habrá ningún tipo de salto devaluatorio”, que habrá tasas de interés positiva y un fuerte aumento de la acumulación de reservas, de 5000 millones de dólares para este año. “Se busca potenciar el mercado de capitales. Que en la Argentina haya más financiamiento en nuestra propia moneda para que podamos crecer”, afirmó Guzmán, en la conferencia convocada en el Palacio de Hacienda.

10:46. Los números del déficit que incluye el acuerdo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que habrá una reducción gradual del déficit fiscal, que no implique “políticas de ajuste”. Precisó que lo acordado con el FMI para este año será un rojo primario de 2,5% del PBI, mientras que eso bajará a 1,9% en 2023 y a 0,9% en 2024. “Eso vendrá acompañado por una expansión de la inversión pública”. Por otra parte prometió una “gradual pero decidida reducción del financiamiento monetario del Tesoro”.

10:42. Martín Guzmán: “Las negociaciones han sido durísimas”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, da explicaciones sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur. “Lo que hicimos fue buscar sanar el presente tan duro que la Argentina enfrentaba en cuanto a quitarse la deuda insostenible de encima. Planteamos en las negociaciones es tener el apoyo para reprogramar la deuda sin salir de la senda de crecimiento en la que está el país”, dijo el ministro al iniciar. Añadió: “Para eso necesitamos el apoyo del mundo. Las negociaciones han sido durísimas”. Dijo que el acuerdo se alcanzó durante la madrugada.

10:33. El discurso completo de Alberto Fernández, con promesas de no ajustar

El siguiente es el mensaje completo que dio Alberto Fernández en la quinta de Olivos para anunciar un acuerdo con el FMI: “Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó -y es bueno recordarlo- este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo.

Mensaje del presidente Alberto Fernández sobre la negociación de deuda con el FMI

“No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero.

“No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe. Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios. Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales económicas y de financiación que nuestra Nación necesita estarían seriamente limitadas. Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo no era posible, y tampoco lo será. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento. Tengo fe en la Argentina.

“Se que somos capaces de levantarnos y salir adelante. Confío en el dinamismo de nuestras empresas, la fortaleza de nuestra industria, el compromiso de quienes trabajan, la valía de nuestras científicas y científicos, el talento de nuestros emprendedores, la enorme capacidad de nuestras pymes y en los sueños de nuestros jóvenes.

“Creo en la Argentina. Debemos crecer y debemos honrar nuestras obligaciones al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, con más desarrollo, con mejor infraestructura. Seguiremos, también, la senda de ordenar las cuentas públicas sin condicionar nuestras políticas de justicia social.

“Tengo confianza en la Argentina y en las líneas generales de este acuerdo que elevaré al Congreso de la Nación para su consideración. Necesitamos que apoyen este convenio y apelo así al compromiso nacional de todos y todas. Hay futuro porque estamos afianzando este presente. La historia juzgará quien hizo qué. Quién creo un problema y quién lo resolvió.

“Los invito a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado. Había un problema gravísimo y urgente y ahora tenemos una solución posible y razonable. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no de dividirnos en los problemas. Confío en la Argentina, confío en los argentinos y argentinas. Gracias por su atención, buenos días”.

10:22. Sergio Massa: “El acuerdo es la solución”

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apoyó el acuerdo entre el Gobierno y el FMI y prometió que la Argentina “va a seguir el camino de la recuperación y el crecimiento”. “Es una muy buena noticia para el país. El acuerdo genera confianza, dentro y fuera del país. La deuda, como estaba, era un problema. El acuerdo es una solución”. Massa participó de las reuniones de trabajo con el presidente Alberto Fernández previas a lograr un entendimiento con el organismo. Además, reclamó a la oposición el apoyo parlamentario a lo acordado: “Confiamos que la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo”.

Sergio Massa, anoche, al salir de la Casa Rosada con el Presidente Santiago Filipuzzi

10:08. Fernández promete que no habrá “saltos devaluatorios”

El acuerdo con el FMI “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados”, dijo Fernández, desde los jardines de la residencia de Olivos. “No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”, amplió. Prometió también que lo pactado “tampoco dispone saltos devaluatorios”.

El mensaje de Alberto Fernández, en Olivos

10:05. “Teníamos una soga al cuello”

“Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo Alberto Fernández al iniciar el mensaje más importante en sus dos años de gestión como presidente de la Nación. “Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer”, añadió.

Prometió que, “en comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”.

9:50. Buenas señales en los mercados antes del anuncio presidencial

Luego de confirmarse que el gobierno de Alberto Fernández tiene avanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los bonos argentinos trepan hasta 14% en el premarket y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) escalan hasta 9%, impulsadas por los papeles de los bancos. Se revierte así una tendencia muy negativa de los últimos días, cuando arreciaban las versiones de un posible default.

9:45. “Sin condicionamientos”, la promesa del Gobierno

Un día de extenuantes negociaciones dio paso al alivio en la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández terminó de grabar un discurso para anunciar el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar la deuda de 44.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Fuentes oficiales aseguran que se anunciará una solución que no incluye “condicionamientos” para la Argentina, en términos de un brusco ajuste del déficit y una devaluación acelerada. Fernández explicará las líneas generales, de tono político, de lo que se va a firmar y luego el ministro de Economía, Martín Guzmán, ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar detalles.

9.36. Expectativa por la reunión en Washington del FMI

Foto tomada el 5 de abril de 2021 en la sede del Fondo Monetario Internacional en Washington. (AP foto/Andrew Harnik)

El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) informará este viernes al Directorio Ejecutivo sobre el estado de las discusiones con el Gobierno en busca de un acuerdo para refinanciar la deuda que tomó la administración de Mauricio Macri en medio de la tensión que ha acompañado en los últimos días a la negociación por la deuda. El staff informará al board en una “reunión informal”, fuera del calendario oficial, que se realizará de manera virtual a las 10 (hora argentina), informa el corresponsal de LA NACION Rafael Mathus Ruiz. El FMI declinó a confirmar o desmentir el encuentro. “Estamos cerca. A full, avanzando. Falta todavía”, indicó a LA NACION una fuente oficial argentina al ser consultada sobre esa reunión.

9:07. Manzur anticipa que está todo dado para el acuerdo

Juan Manzur, cerca del Presidente Enrique García Medina

El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, llegó a la Casa Rosada y antes de ingresar habló sobre las negociaciones de último minuto con el FMI, al que en las próximas horas la Argentina debe pagar más de 700 millones de dólares correspondientes a la deuda de 44.000 millones que tiene el país con el organismo. “Se están ultimando los detalles, está trabajando el Presidente” Alberto Fernández, aseguró en diálogo con C5N Manzur, tras detallar que en el trascurso de la mañana habrá novedades y antes de que se confirmase que a las 10 de la mañana el mandatario va a dar un mensaje público sobre el tema.

8.45. El análisis sobre las negociaciones

Las perspectivas económicas del país tornan prácticamente inevitable la necesidad de un arreglo por la deuda: un default lo convertiría en catástrofe sin atenuantes, capaz de borrar del almanaque del Frente de Todos el 2023. Así lo indica Claudio Jacquelin en su análisis de primera hora sobre el resultado de las negociaciones con el FMI. “Sin 2022 no hay 2023. Y nada asegura que el Gobierno pueda atravesar el año sin grandes riesgos. Mucho menos sin un acuerdo con el FMI. Por eso, en la Casa Rosada se abocaron a tratar de cerrar un arreglo, que pretenden anunciar hoy. A pesar de que todavía quedaban cabos sueltos y de la abundancia de manifestaciones contradictorias”, indica Jacquelin en LA NACION.

7:00. Una mañana de máxima de enorme ansiedad

El jueves fue un día frenético en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía. Sobre el filo del vencimiento con el FMI por 718 millones de dólares se negoció a toda máquina para lograr una señal que permita vislumbrar el acuerdo por la reestructuración de la deuda antes de gatillar el pago. El optimismo empezó a ganar a las fuentes oficiales al anochecer, cuando el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se retiraron de la sede del Gobierno. Se llegó a especular con un discurso presidencial de última hora, que finalmente se pasó para la mañana del viernes. El Fondo se reunirá a primera hora en Washington para analizar el caso argentino y se esperan los anuncios oficiales.