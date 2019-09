Definieron la letra chica del decreto por el refuerzo salarial de $5000

La normativa se oficializará mañana o pasado y el pago extra se pactará sectorialmente Crédito: Prensa Trabajo

El gobierno de Mauricio Macri resolvió hoy la redacción del decreto que establecerá un pago de $5000 a cuenta de futuros aumentos para los empleados del sector privado. La bonificación será no remunerativa.

Empresarios de grandes y pequeñas empresas, sindicatos y el ministro de Producción, Dante Sica, acordaron los términos del decreto, que estaría listo para publicar mañana o a más tardar pasado. Lo hicieron a través de sus equipos técnicos, que se reunieron hoy en la Dirección de Relaciones Laborales, en la zona del Congreso.

Según el borrador del decreto, al que accedió LA NACION, el denominado "bono" se pagará en octubre "en plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes según convenio colectivo". Es decir, que los acuerdos podrían variar sector por sector.

El borrador también afirma que el monto, de todos modos, "será proporcional a la jornada laboral convencional". El adelanto será compensado en las próximas revisiones salariales de cada gremio, que están previstas desde noviembre hasta el primer trimestre del año que viene.

Quedarán excluidos de la iniciativa los trabajadores del régimen de trabajo agrario y personal doméstico.

"Lo más importante serán las negociaciones entre empresarios y sindicatos para determinar la cantidad de cuotas en las que se va a pagar el beneficio", afirmaron cerca de una de las cámaras empresarias. La Confederación Argentina de la Mediana Empresaria (CAME), por ejemplo, pidió que sea en cinco cuotas dado el estado de crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

Desde New York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, Macri celebró el avance en el acuerdo para atenuar la devaluación. "Quiero agradecerles a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de 5000 pesos a los trabajadores del sector privado. Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan", escribió el Presidente en la red social twitter antes de comenzar con su agenda de reuniones en las Naciones Unidas.

El 26 del mes pasado, y con el objetivo de llevar "alivio" a los asalariados afectados por la devaluación que siguió a las PASO, el Gobierno oficializó el pago de un bono de $5000 para los empleados estatales.

En el Gobierno tomaron con pinzas las declaraciones de Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien advirtió que la medida podría no ser cumplida por todos los empresarios. "Hay muchas empresas, las más grandes podrían pagar un bono. Pero las pymes están viendo cómo subsistir", dijo el dirigente industrial en declaraciones radiales.

"Ayer [Acevedo] nos dijo que estaba de acuerdo", comentaron cerca de uno de los ministros que llevó adelante la negociación, que finalmente arribó a buen puerto.

Desde el arco sindical, surgieron algunas voces críticas. "Esto no es un bono. A simple vista, es un adelanto de sueldo y nada más", afirmó el jefe de los colectiveros de la UTA, Roberto Fernández, en diálogo con Futurock. Pablo Biró, jefe de los pilotos de avión, señaló: "Cinco mil pesos no le va a solucionar la vida a nadie, pero hay empresas que tienen millones de ganancias y pymes que están en situación crítica. A los laburantes todo les viene bien pero no es la solución de fondo, tenemos que reconstruir un país que fue devastado".