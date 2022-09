Acusaron al padre de Brenda Uliarte de agresión sexual contra una menor de edad

Leonardo Uliarte es el padre de Brenda Uliarte, la joven detenida y procesada por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este domingo fue acusado de agredir sexualmente a una menor de edad, que vivía en un monoambiente que el hombre tenía en alquiler en el mismo terreno en el que está su casa, en el distrito bonaerense de San Miguel.

Silvia Vallejos y su hija hicieron público el caso en el programa televisivo La Cornisa, que conduce el periodista Luis Majul y se emite por el canal LN+.

Vallejos, que se mudó a principios de este año del monoambiente alquilado (en la calle Juan Irigoin al 1500), acompañó a su hija a denunciar al padre de Uliarte en una comisaría. Según la denuncia, del 21 de julio y que se exhibió en el programa, el hombre le hacía comentarios de índole sexual a la menor, que tenía 14 años cuando vivía en el departamento alquilado. En esa presentación, la chica declaró que Uliarte le envió mensajes ofreciéndole dinero a cambio de tener relaciones sexuales con ella.

Según se informó en el envío televisivo, en la Comisaría 1° de San Miguel no asentaron en la denuncia una violación que habría sufrido la chica.

A pesar de la denuncia, Leonardo Uliarte continuó con llamados al celular de la menor, en horas de la madrugada.

“Son de lo peor, tanto Brenda como el padre. No se entiende [por qué] aún no los allanaron. Si entran ahí, no se sabe qué pueden llegar a encontrar” , aseveró Vallejos en La Cornisa. La madre de la chica añadió que, cuando vieron a Brenda en televisión, se presentaron en el canal Crónica TV para denunciar lo sucedido, pero que no los llamaron para hacerlo.

En su relato, la mujer acusó a la familia Uliarte de tener vínculos con la barra brava del club San Miguel y de mentir con temas como el trabajo de Brenda en un kiosco. Aseguró que gozan de un pasar económico holgado que no se puede vincular a la facturación posible de obtener en un comercio de ese tipo.

El padre de Brenda Uliarte ofrecía el alquiler del monoambiente en la red social Facebook. En una publicación del mes de julio de 2020 pedía $7000 mensuales y enumeraba que contaba con “baño, luz, cable” y que sus dimensiones eran “3x7 metros”. También utilizaba esa red social para mensajes personales, como uno en el que publicó una foto en la que se veían un rifle y un oso de peluche que tenía la leyenda “Te amo”, y escribió: “Ahora dice te odio”.

Leonardo Uliarte no respondió las acusaciones en su contra que se hicieron en el programa. Cuando su hija fue detenida, la describió como “una criatura muy manejada” y cargó responsabilidades sobre Fernando Sabag Montiel. “Yo soy muy de Cristina. Yo le hablaba de Perón y ella me cambiaba de tema. No sé quién es esta persona que está hablando, esas palabras no son de ella”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Uliarte y Sabag Montiel fueron procesados el jueves por la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el intento de magnicidio contra Cristina. Consideró que diagramaron un plan y los acusó de intento de homicidio calificado.