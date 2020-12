La ministra de Justicia respondió a una acusación de medios que la señalan como dueña de una cuenta offshore Fuente: Archivo

La ministra de Justicia Marcela Losardo hizo su descargo esta noche en Twitter en respuesta a una acusación hecha por el portal de noticias El disenso, seguidas por las declaraciones del periodista Tomás Mendez en Radio 10, donde se la acusó de tener una cuenta offshore junto a su marido.

"Quiero aclarar que no tengo ninguna offshore y mi marido tampoco; no tengo relación con el exministro Garavano ni con mesa judicial alguna", posteó Losardo en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación se trataría de una operación política en su contra ejecutada por el kirchnerismo duro que pretende que la ministra abandone su cargo. Ciertos senadores creen que Losardo no se anima a ir en contra de la Corte Suprema y de Comodoro Py. La intención de esta información estaría puesta en erosionar su imagen pública y forzar su renuncia en el gabinete nacional.

La ministra de Justicia no es del agrado del Instituto Patria. Sentada en la silla más sensible para la vicepresidenta, el kirchnerismo cree que Losardo no va a fondo porque es funcional al statu quo de la familia judicial.

"Parece que algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar la Argentina", expresó, tras desmentir que su marido escribano tenga nexos con empresas de vianda como denunciaron los medios ligados al kirchnerismo.

Losardo, muy cercana al Presidente, es una de las ministras señaladas por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que agudizaron las fricciones internas en el Gobierno.

La expresidenta cuestionó durante un acto el funcionamiento del gabinete de Fernández con una fuerte advertencia: "Todos aquellos que tengan miedo o que no se animen, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministros o ministras. Legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo", enfatizó.

También, el kirchnerismo critica a dos ministros que fueron elegidos personalmente por Fernández para el cargo: Claudio Moroni (Trabajo), y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo). Este último tendrá un rol crucial en el tema que -por fuera de la agenda judicial- más desvela a la vicepresidenta: el control de los precios.

Además de estos, la observación interpela Felipe Solá (Cancillería), Ginés González García (Salud) y Nicolás Trotta (Educación), entre otros.

