Sáenz dijo que le preocupa que no se apruebe el presupuesto y advirtió que “con el déficit cero no se come”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró preocupado por la posibilidad de que el Gobierno no logre aprobar el presupuesto nacional y pidió alcanzar “equilibrios”. Sin embargo, también marcó distancia al señalar que “con el déficit cero no se come”. La semana pasada, los diputados que responden a Sáenz votaron a favor del presupuesto, incluido el capítulo que contenía las derogaciones del financiamiento para universidades y discapacidad, y una aliada del salteño fue nombrada en la Auditoría General de la Nación (AGN).

“Me preocupa la situación de esta semana, que podamos quedarnos nuevamente sin presupuesto. Llevamos dos años sin esta ley para los argentinos y para los gobernantes. Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país, que es lamentable. Algunos votan por deporte y hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente”, afirmó Sáenz este domingo, en declaraciones a radio Mitre.

“Aristóteles decía que la virtud se encuentra en el término medio y, lamentablemente, parece que esa virtud aquí va a ser difícil de encontrar si seguimos con estas políticas radicalizadas. No es quién gana o pierde una votación; hay argentinos esperando que se reactive la economía, que haya trabajo. Con el equilibrio fiscal y el déficit cero no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo. Está bien defenderlo, que la inflación vaya bajando, pero hay que buscar equilibrios. Tiene que haber tres políticas de Estado firmes para poder generar confianza en las inversiones”, resaltó Sáenz.

Pamela Calletti, aliada de Sáenz nombrada en la AGN Ricardo Pristupluk

Al referirse a la sesión del último miércoles (que se extendió hasta la madrugada del jueves), en la que el Gobierno logró media sanción para su proyecto de presupuesto, pero sin conseguir su objetivo de derogar el financiamiento para las universidades y la discapacidad, Sáenz consideró que “esta picardía parlamentaria de hacer votar por capítulo y haber rechazado en su totalidad este capítulo [por el XI, que contenía las derogaciones de fondos para universidades y discapacidad], ha dejado afuera la actualización de la Asignación Universal por Hijo, la tarifa de gas en zona fría”.

“Hay muchos diputados que no entendían qué estaba pasando. Hay muchos diputados nuevos, otros que no sabían qué estaban votando, no fue una sesión prolija. Introducir dos leyes muy sensibles y pretender derogarlas ha llevado a que suceda esto”, señaló el gobernador de Salta, que en su provincia gobierna desde un frente local en el que están incluidos diversos sectores, entre ellos el peronismo, y que se muestra colaborativo con el Gobierno.

En la sesión de la Cámara baja de la semana pasada, los tres diputados que responden a Sáenz (Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes)votaron a favor del presupuesto, en general, y también a favor del capítulo XI, en particular (en este punto, se desmarcó Biella, que votó en contra). En la misma jornada, Pamela Calletti, exdiputada que responde a Sáenz, fue nombrada como auditora en la AGN, en medio de un movimiento que incluyó un acuerdo entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria que enervó a Pro, espacio aliado de los libertarios.

“Toda esta semana deberían estar buscando que los senadores tengan la posibilidad de una solución a este problema. Hay dos problemas muy sensibles, discapacidad y universidades. El Gobierno dice que le genera déficit fiscal. ¿Puede haber una propuesta alternativa? Porque, si se va a votar una ley que provoca desequilibrio fiscal y no se va a pagar, tampoco se benefician las universidades y las personas con discapacidad. También es cierto que hubo muchos excesos y hay que ver que esta situación no sea injusta", afirmó Sáenz.

“Si sale el presupuesto como está, va a generar un problema para el Gobierno, porque sigue manifestando que no está en condiciones de llevarlo adelante. Sería importantísimo que los senadores puedan trabajar con modificaciones y hablar con los diputados para, cuando vuelva [el proyecto], que se pongan de acuerdo en un presupuesto. Algo se tiene que poder, algo tienen que ceder el Gobierno y las universidades, y con las personas con discapacidad, lo mismo. Y seguir auditando y mejorar esa ley, porque permite que una persona que es renga o no tiene una discapacidad pueda acceder a ese beneficio”, subrayó el mandatario salteño.