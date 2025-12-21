Presupuesto: el Gobierno vuelve a chocar con la negativa de sus aliados a introducir cambios en el capítulo que rechazó Diputados

El Gobierno parece no encontrarle salida al atolladero en el que quedó atrapado luego de que la oposición le eliminará el Capítulo XI completo del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que contenía la derogación de las leyes de financiamiento universidades y de la emergencia en discapacidad.

En una reunión con jefes de bloque de la Cámara alta celebrada esta tarde de manera virtual, la nueva líder del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a fracasar en su intento de dar marcha atrás con la eliminación del capítulo dispuesto por la Cámara baja.

Según un sector del Gobierno, la decisión adoptada por Diputados en la madrugada del jueves rompe con el equilibrio fiscal impuesto como credo sagrado por el presidente Javier Milei.

El rojo, según los datos oficiales que ofreció el ministro del Interior, Diego Santilli, superaría los 7.000 millones de pesos, que es lo que se vería obligado a erogar el Estado con el sostenimiento de ambas leyes, que el Poder Ejecutivo está obligado a cumplir ya que fueron insistidas por el Congreso a pesar del veto que les había impuesto Milei.

Patricia Bullrich es ahora la principal espada del gobierno en el Senado

“No hay forma de que aceptemos esos cambios, Patricia. Además, abrir el Presupuesto a modificaciones tampoco le conviene al Gobierno porque le va abrir la puerta al kirchnerismo para que le quiera hacer más modificaciones”, fue, palabras más más, palabras menos, la respuesta que recibió la jefa de la bancada de La Libertad Avanza durante la reunión, que duro más de una hora.

Además de la organizadora, Bullrich, participaron del encuentro virtual los presidentes de los bloques radical, Eduardo Vischi (Corrientes); de Pro, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes); y los provinciales Edith Terenzi, Natalia Gadano (Movere -Santa Cruz), Flavia Royón (Por los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Beatriz Avila (Independencia-Tucumán).

Pedido de la Rosada

Según confiaron participantes del encuentro, de manera muy educada y sin insistir demasiado, Bullrich planteó el reclamo de la Casa Rosada sobre el déficit fiscal que implica sostener ambas leyes para el Gobierno y planteó la posibilidad de introducir modificaciones que permitieran paliar ese rojo fiscal.

La respuesta fue casi unánime y negativa, advirtiéndole de los peligros que implica abrir a modificaciones el proyecto cuando se trate en el recinto el próximo viernes.

El libertario jujeño Ezequiel Atauche Santiago Oroz

Bullrich volvió a la carga este domingo a pedido de la Casa Rosada. El viernes pasado se había mostrado satisfecha y hasta se había sacado una fotografía junto al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), y otros senadores oficialistas para celebrar la firma del dictamen al proyecto de ley de presupuesto 2026.

Ese despacho, que es el que se va a discutir el próximo viernes y que esta tarde Bullrich pidió, sin éxito, modificar, sostiene el texto tal cual salió de la Cámara baja y obtuvo casi unanimidad.

Con excepción del kirchnerismo, que no integra comisiones en protesta porque no le respetan su representación, el dictamen fue firmado sin reparos por todos los miembros de la oposición dialoguista (UCR, Provincias Unidas y fuerzas provinciales), y por el Pro en disidencia parcial.