En medio de la interna del PJ, Máximo Kirchner dijo que prefiere “construir” antes que “administrar berretines”

Tras la reunión del Partido Justicialista (PJ) bonaerense este viernes, en la que se decidió convocar a elecciones internas para marzo ante la posible falta de acuerdo, el presidente saliente y dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, le envió un mensaje al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Afirmó que prefiere “construir antes que administrar berretines” y aseguró que en el PJ -donde su sector mantiene diferencias con el espacio del gobernador Axel Kicillof- “hay una disputa entre perdurar y trascender”.

Kirchner -a quien se le vence el mandato- encabezó la reciente cumbre del PJ bonaerense, donde se decidió que las elecciones se lleven a cabo el 15 de marzo. Si no se llega a una lista de unidad, ambos sectores podrían enfrentarse. Después del evento, el dirigente brindó una entrevista para el canal de streaming Patas TV. “Hay una fecha para que los afiliados, en caso de que no haya unidad, puedan hacer uso del voto. A mí, más que administrar berretines me gusta construir políticamente. Puede ser un defecto o virtud, pero no me gusta construir en función de que la construcción termine en uno”, envió así un mensaje a la interna del peronismo, que inició tiempo atrás.

En ese contexto, anticipó qué podría suceder en los próximos meses. “Lo que vendrá para el peronismo bonaerense es una etapa de discusión y debate, pero más de tratarse de la cuestión nominal, quién está y quién no, sí hay cuestiones de las que estoy contento es de no haber arrastrado al peronismo bonaerense a votar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que impacta en toda la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Nadie puede solo. Yo creo que cuando uno cree en los colectivos la idea es complementarnos”, sostuvo.

Siempre en esa línea, Máximo Kirchner marcó: “Cada vez hay más dirigentes electorales y menos dirigentes políticos. También en ese crecimiento de la dirigencia electoral, hay un decrecimiento de aquellos que están más abocados a temas técnicos y específicos de la gestión. El electoralismo está yendo por sobre la gestión y la política. Yo no hago esto por ambiciones personales”.

Máximo Kirchner

“Creo que el desafío es, aunque nos llenen la cara de dedos una elección, dos elecciones, tener la vocación de poder y transformación que la cuestión de perdurar. Hay una disputa entre perdurar y trascender, yo estoy más cerca de trascender que de perdurar”, aseguró Kirchner. El legislador fue a la entrevista con la sugestiva remera con la que presidió la cumbre:“Juegan a primero yo y después a también yo”, una frase de la cancion El Tesoro de los Inocentes del Indio Solari.

En otro tramo de sus declaraciones, pareció lanzarle otro mensaje a la interna. “Hay gente que quiere estar ahí, y un día puede decir, ‘La vida por Cristina’, otro día ‘la vida por pirulo’, y va por la vida así. ‘Cristina o nada’ y después ‘Cristina nada’. Esto no se puede hacer desde el resentimiento”, insistió.

Sobre este tema, el legislador cerró: “Lo que tenemos por delante es un desafío grande. Uno siempre va a apostar al reencuentro en pos de los intereses de la gente”.

Cortocircuito

La tensión entre La Cámpora y el sector que encabeza el gobernador tuvo inicio bastante tiempo atrás y, si bien hubo encuentros para calmar la interna, la puja se reavivó luego del vencimiento del mandato de Máximo Kirchner. A raíz de esto, Kicillof apuesta por una apertura del PJ bonaerense, mientras que sus alfiles respaldan pedidos de intendentes aliados que están alejados de la conducción del partido.

Tal como informó LA NACION, el mandatario provincial no participa directamente como miembro del Partido Justicialista bonaerense, sino a través de su vicegobernadora, Verónica Magario, que es, a su vez, vicepresidenta del PJ.

Antes de la reunión de este viernes, Máximo Kirchner mandó, por medio de Federico Otermín y Alejandro Dichiara, un mensaje en el que aclaró que no actuará en contra de las aspiraciones de Kicillof para ser candidato a presidente si La Cámpora se queda con la presidencia y la Junta Electoral del partido. Desde la Cámpora proponen que el diputado administre la sucesión en la gobernación de la provincia -donde el peronismo tiene mayores chances de acuerdo a la elección de septiembre- y que el gobernador apunte a su proyecto presidencial desde el Movimiento Derecho al Futuro.

Desde el lado de Magario, en tanto, le respondieron con un pedido de elecciones internas y apertura de padrones, según se acordó en una cumbre previa al encuentro en la que participaron Andrés Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez, Jorge Ferraresi y Fernando Espinoza.

Sin acuerdo, la información que circuló con insistencia fue la posibilidad de una elección interna finalmente el 15 de marzo. Para entonces, si la unidad resulta imposible, La Cámpora y el sector de los intendente y Kicillof se medirán en una pulseada interna, que puede resultar definitoria para el futuro del kirchnerismo en su principal bastión y de cara a las elecciones de 2027.