ADEPA alerta por presiones de la AFA a periodistas: “Buscan intimidar y silenciar”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación ante el incremento de estrategias y acciones provenientes de dirigentes deportivos que buscan “la intimidación y el silenciamiento” de periodistas y medios de comunicación.

Esta situación se ha agudizado en las últimas semanas, según advirtió la organización, con el envío de cartas documento, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas dirigidas contra profesionales de prensa. Estas medidas se adoptan por informar sobre asuntos de interés público que involucran directamente a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Estas acciones provienen de autoridades de la AFA, incluido su presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, así como de abogados vinculados a ellos”, señaló ADEPA.

Y añadió: “Como han señalado ADEPA y otras organizaciones internacionales de prensa, aquí y en el mundo estas prácticas (que incluyen demandas indemnizatorias abusivas, denominadas SLAPPs) buscan amedrentar a los profesionales de prensa, condicionar el trabajo periodístico, desalentar investigaciones y promover la autocensura. Los mismos objetivos persiguen las campañas mediáticas y en redes sociales desplegadas contra los periodistas que abordan estas temáticas”.

Entre los profesionales afectados por estas presiones recientes se encuentran Alejandro Alfie, Esteban Trebucq, Jonatan Viale, María O’Donnell y Mario Pergolini.

“El acceso a la información de interés público es un derecho de la ciudadanía, y requiere que los periodistas puedan trabajar sin presiones ni amenazas de litigios abusivos e intimidatorios. La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias”, concluyó ADEPA.