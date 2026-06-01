Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por el resultado de la primera vuelta en Colombia

El presidente Javier Milei se refirió este domingo a las elecciones presidenciales de Colombia y felicitó al candidato Abelardo de la Espriella por el resultado obtenido en la primera vuelta. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario argentino también destacó el desarrollo de la jornada electoral y expresó su respaldo al dirigente colombiano de cara al balotaje, que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”, escribió Milei en un mensaje que tituló “La libertad avanza”.

LA LIBERTAD AVANZA



Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral.



Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad… — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

Con el 99% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo el 43,77% de los votos, equivalentes a 10.118.924 sufragios, y quedó en el primer lugar de la elección. En segundo lugar se ubicó el candidato oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con el 40,88% de los votos y 9.451.732 sufragios.

Como ninguno de los postulantes alcanzó la mayoría necesaria para ser elegido presidente en primera vuelta, ambos competirán en el balotaje previsto para el 21 de junio.

En su publicación, Milei interpretó el resultado electoral como una muestra del “anhelo de libertad y progreso” de la sociedad colombiana. Además, sostuvo que los votantes expresaron una voluntad de dejar atrás el “modelo socialista” y cuestionó el rumbo político que, según afirmó, siguió el país durante los últimos años.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, muestra su papeleta mientras vota en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia RODRIGO BUENDIA - AFP

El mandatario argentino también se pronunció sobre la segunda vuelta electoral. En ese sentido, afirmó que, si el resultado de la primera ronda se repite en el balotaje, Colombia “va a ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres” y retomará un rumbo orientado a la defensa de “la vida, la libertad y la propiedad”.

La publicación concluyó con una de las consignas que Milei suele utilizar en sus intervenciones públicas y mensajes en redes sociales: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Quién es Abelardo de la Espriella

De la Espriella, de 47 años, es un abogado penalista nacido en Bogotá y criado en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. Candidato del movimiento Defensores de la Patria, construyó su carrera en el ámbito jurídico y mediático y llega a la contienda presidencial sin haber ocupado previamente cargos públicos electivos.

Graduado en Derecho por la Universidad Sergio Arboleda, fundó en 2002 el estudio De la Espriella Lawyers y adquirió notoriedad por su participación en causas judiciales de alto perfil. A lo largo de su trayectoria representó a dirigentes políticos, empresarios y figuras del espectáculo, además de intervenir en procesos que tuvieron amplia repercusión pública en Colombia.

Imagen creada por la campaña del candidato Abelardo De la Espriella, alias "El Tigre" IG

Durante la campaña presidencial se posicionó como uno de los principales referentes de la derecha colombiana. Entre sus principales propuestas destacó el endurecimiento de las políticas de seguridad, la defensa de la propiedad privada y las críticas a la gestión de Petro.

Su estilo de comunicación, caracterizado por una fuerte exposición mediática y actos de campaña de gran despliegue visual, le permitió ganar visibilidad durante la carrera electoral.

Tras imponerse en la primera vuelta, el abogado enfrentará ahora a Cepeda en una elección que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.