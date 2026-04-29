Adorni acusó al peronismo de haber usado información de “dudosa procedencia” sobre su familia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusó este miércoles al peronismo de haberlo “espiado” a él y a su familia como parte del embate de la oposición contra su figura por su crecimiento patrimonial.

Al momento de responder las preguntas de la oposición durante la sesión informativa de la Cámara de Diputados, Adorni expresó: “No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia“.

Se refería al diputado peronista Rodolfo Tailhade, ex funcionario de la actual SIDE en tiempos del kirchnerismo y quien durante la sesión había dado información sobre la supuesta rutina de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario.

“Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa”, dijo Adorni y añadió: “Sé que están acostumbrados a manejarse como si Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y su familia”.

Al respecto, continuó: “No me van a intimidar con aprietes y no me va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la Justicia”.

Además, consideró “poco serio” que los diputados del peronismo, “siendo integrantes de un partido cuya jefa política está presa por robar 500 millones de dólares en la obra pública en una causa donde la Justicia ordenó el decomiso de al menos 111 bienes de todos los condenados, y que tiene otras 40 causas judiciales, se sientan con la autoridad para lanzar acusaciones” sobre temas en los que, dijo, ni siquiera está “imputado”.