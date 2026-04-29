Marcela Pagano dijo por qué faltó a la sesión informativa de Adorni en Diputados: “Show mediático y bochornoso”

La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) justificó este miércoles su ausencia en la Cámara de Diputados donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó el informe de gestión de Gobierno y se defendió de las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes.

A través de su cuenta de X, la legisladora aseguró que acudió a los Tribunales de Comodoro Py para robustecer la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el funcionario. Además, calificó el paso de Adorni por el Congreso como un “show mediático y bochornoso”.

El posteo de Pagano en X

“Decidí no formar parte de un show mediático y bochornoso por parte del Gobierno y usar mi tiempo en algo más útil para los contribuyentes: aportar nuevas pruebas sobre la ‘ruta del dinero Adorni’ y me presenté también de manera espontánea como testigo, porque yo misma he presenciado y he visto. Lo que conté en Comodoro Py no se contesta en un atril, se debe contestar en una indagatoria" sentenció Pagano, elevando la presión sobre la causa que encabeza el juez Ariel Lijo.

Luego la diputada enumeró una serie de preguntas -que según ella Adorni continúa sin responder- sobre una propiedad que se le adjudicó en Martínez ubicada en la calle Vieytes 1283.

“¿A quién custodiaba la Policía Federal en ese inmueble? ¿Podés negar que en esa propiedad mantuviste reuniones off the record con editores de un importante diario argentino? ¿Por qué la custodia federal fue desmantelada justo después de que se radicó la denuncia penal? ¿Quién compró esa mansión, Manuel? Porque si la Policía Federal estaba ahí, era porque adentro había alguien que el Estado consideraba que tenía que proteger…te animas a decirnos a quién."

En otro tuit, Pagano lo interrogó por su vínculo con su “socio” Marcelo Grandio. Tal como informó LANACION, durante su último año “en el llano”, el jefe de Gabinete recibió dinero por parte de Imhouse, la productora de su amigo Grandio, que luego trabó contratos con el Estado.

El hilo de Pagano en X contra Adorni

Los trasferencias, registradas en la causa por dádivas que lleva el juez Ariel Lijo suman un total de alrededor de $1.600.000 y se repartieron entre finales de 2022 y todo el 2023. Se interrumpieron cuando Adorni se convirtió en funcionario libertario, en diciembre de aquel año, con el cambio de Gobierno.

“Por qué la televisión pública argentina (pagada con los impuestos de los argentinos) está emitiendo dos programas producidos desde Miami por personas vinculadas a vos? Por qué esas mismas personas usan el Consulado argentino en Estados Unidos para promocionar shows privados de gente muy ligada a tus jefes?”, recriminó Pagano.

En un última publicación, la legisladora lo instó a detallar presuntas reuniones en España con “empresarios y Pilar Rahola (periodista de aquel país).

“Todavía estás a tiempo de contarla vos antes de que la cuente la Justicia”, señaló. Y cerró: “El pueblo argentino no necesita un jefe de Gabinete que se esconda detrás de un informe de gestión. Necesita la verdad. Y la verdad, Manuel, te la va a sacar la Justicia”.

El contrataque libertario

Una quincena de diputados del oficialismo presentó esta mañana una denuncia penal contra su par y excolega de bloque por “omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público”.

La demanda incluye a la pareja de Pagano, el abogado Franco Bindi, como “instigador y cómplice necesario” de esos delitos.

La presentación, impulsada por los diputados Lilia Lemoine, Celeste Ponce, Santiago Santurio, entre otros, fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, considerado competente para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones.

Marcela Pagano y Lilia Lemoine en el recinto del Congreso Fabián Marelli

“El núcleo indestructible de la presente denuncia reside en tres hechos objetivos que surgen de las propias declaraciones juradas de la diputada Pagano: la desaparición sin trazabilidad del ‘depto. 2011′ a lo largo de tres instrumentos sucesivos; la omisión total y reiterada de los bienes de su conviviente el Sr. Franco Agustín Bindi pese a la obligación legal expresa; y la declaración ficticia de una tenencia en divisas inmutable a lo largo de dos años de intensa actividad patrimonial, consignada además con una fecha de origen manifiestamente imposible –advierten los denunciantes-. Ninguno de estos hechos requiere prueba adicional para ser constatado: emergen de la lectura comparada de documentos públicos emitidos por la propia Oficina Anticorrupción”.