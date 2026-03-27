Adorni cierra la semana mostrándose con los Milei, que le ofrecen un nuevo gesto de apoyo

En medio del escándalo mediático y judicial que lo tiene como protagonista desde hace casi tres semanas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra esta mañana junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Será una nueva forma de respaldo de la cúpula libertaria, que ya dio muestras previas de su apoyo al funcionario.

La aparición de hoy es en el centro de formación profesional dependiente de la cartera de Capital Humano, en el barrio porteño de La Paternal. Allí, además de Adorni y los hermanos Milei, estará la titular de ese Ministerio, Sandra Pettovello.

Con esta nueva foto, el Gobierno buscará cerrar una nueva semana adversa y mostrar el apoyo total al funcionario. Todo en el medio de una escalada que comenzó el 8 de marzo pasado, luego de que se conociera que la esposa del jefe de ministros viajó en el avión oficial a Nueva York.

Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni informó sobre el vuelo privado de la familia Adorni para pasar carnaval en Punta del Este, y LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito donde vive la familia.

En Balcarce 50 buscan dejar atrás este tema y retomar el control de la agenda pública. Algo que hasta ahora no lograron. “Cada vez que creímos que bajaba, la espuma volvió a subir”, reconoció un funcionario a LA NACION.

Por lo pronto, por estas horas buscan transmitir una agenda marcada por la gestión.

Este jueves, en Casa Rosada, de hecho Adorni buscó mostrarse hiperactivo: recibió primero a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, para luego encadenar reuniones con tres ministros: primero fue el turno de Juan Bautista Mahiques (Justicia), luego asistió Sandra Pettovello (Capital Humano) y por último ingresó a su despacho Diego Santilli (Interior).

La seguidilla de reuniones de Adorni con Bullrich y los ministros se dio mientras en tribunales declaraba el piloto Agustín Issin Hansen, a quien le facturaron el vuelo privado en el que Adorni volvió a Buenos Aires desde Punta del Este. Hansen aportó documentación y dijo que al vuelo lo pagó Marcelo Grandio, el periodista y amigo del jefe de Gabinete que tiene contratos con la TV Pública. Grandio pagó pero no viajó en ese vuelo de regreso.

En la Casa Rosada aseguran que no hubo contradicciones entre la declaración de Issin Hansen y lo dicho por Adorni en medios. “Manuel siempre dijo que el vuelo lo pagó Grandio y que él le pagó su parte”, alegaron ante LA NACION fuentes cercanas a él.

En el marco de esa investigación, encabezada por el juez federal Ariel Lijo, también hay requerimientos hoy en la TV Pública, con quien Grandío tenía contratos.

Para hoy, tras el acto, Adorni tiene previstos encuentros con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).