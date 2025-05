“Adorni es $LIBRA”, los afiches que aparecieron en la Ciudad tras el acto del vocero con Milei

Rumbo a las legislativas porteñas del 18 de mayo, distintos puntos de la Ciudad amanecieron hoy con afiches que muestran al vocero presidencial, Manuel Adorni, y lo asocian con el caso $LIBRA.

La imagen apareció horas después que el candidato encabezara ayer una recorrida por el barrio de Villa Lugano junto al presidente Javier Milei.

“Adorni es $LIBRA“, se lee en uno de los carteles instalados sobre el corredor que va por la Avenida del Libertador, desde el barrio de Palermo hasta Retiro. En el afiche, se muestra en una foto trucada al vocero junto al ”influencer" Matías Cardozo, que se hizo conocido en TikTok por ofrecer supuestos trucos para ganar dinero fácil.

Tanto el slogan como la imagen que figuran en los carteles contra el funcionario emulan el afiche oficial de campaña que lanzó el oficialismo, en los que se lee un juego de palabras similar: “Adorni es Milei”.

Adorni y Milei estuvieron en Villa Lugano, uno de los bastiones del Pro, en un acto frente a militantes y vecinos, a metros de la estación de trenes del Belgrano Sur. “Quiero que sepan algo: estamos escribiendo en la Ciudad la última página del libro que habla del kirchnerismo”, sostuvo el vocero, para luego cederle la palabra al mandatario.

“Hemos logrado evitar la peor crisis de la historia de Argentina, hemos bajado la inflación de una manera sin precedentes, hemos ajustado a la política en casi 15 puntos. Están mejorando la economía, el salario y las jubilaciones. Para seguir avanzando en las ideas de la libertad es muy importante el último clavo en el cajón al kirchnerismo y si quieren una Argentina grande nuevamente, voten a Manuel Adorni”, reclamó el Presidente ayer.

Participaron también del mitín la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei y la titular del bloque libertario en la Legislatura, Pilar Ramírez, figura central del armado partidario en territorio porteño.

La viralización de los afiches de Adorni suscitó todo tipo de debates y suspicacias en las redes sociales con interrogantes sobre los autores intelectuales de la campaña negativa. Algunos usuarios anónimos, incluso, lo atribuyeron al Pro, algo que ese partido rechazó.

La consulta llegó a oídos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien en diálogo con LN+ desestimó cualquier tipo de campaña sucia contra el candidato oficialista.

“Nosotros no los pusimos. No tenemos nada que ver. No es el tipo de campaña que hacemos”, aclaró Macri. Y luego sumó: “Recuerdo que en su momento el Presidente decía que quienes le habían hecho la campaña negativa eran del equipo de Lula, que a su vez habían venido de Brasil y trabajaban para Massa. Las campañas son así, cada uno construye sus argumentos”.

No es la primera vez que Adorni es mencionado en el caso $LIBRA: el funcionario mantenía contactos con los empresarios que expusieron en el Tech Forum, evento en el que Milei conoció a Julian Peh, fundador de KIP Network y principal patrocinador de Libra Token, por medio del empresario Mauricio Novellli.

TIENEN MI VOTO pic.twitter.com/afEmjFJSge — Santiago Oría (@Santiago_Oria) May 1, 2025

Horas después, comenzaron a circular otros afiches del vocero junto a otros integrantes del Gabinete. En uno de ellos, se lo muestra acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bajo la consigna: “Adorni es represión”.

En un segundo cartel, en tanto, se destaca el mensaje de “Adorni es ajuste”, acompañado de una imagen del funcionario y el ministro de Economía, Luis Caputo.